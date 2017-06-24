Пучков оценил уровень подготовки спасателей в вузах МЧС

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уровень подготовки специалистов в вузах МЧС России выше, чем в среднем в мире, заявил журналистам глава министерства Владимир Пучков по итогам церемонии выпуска курсантов, студентов, слушателей и кадетов вузов ведомства, впервые прошедшей в субботу на Красной площади в Москве.

"В высших учебных заведениях МЧС России обучаются молодые люди и девушки из различных стран и уголков мира. Это объясняется тем, что уровень профессиональной подготовки в вузах министерства на сегодня лучше, чем средний уровень мировых стандартов", — сказал Пучков.

По его словам, в учебных заведениях системы МЧС РФ подготавливаются специалисты широкого профиля: по вопросам пожарной безопасности, гражданской защиты, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, а также специалисты, "которые готовы работать в различных сферах жизнедеятельности и экономики".

"Сегодня МЧС России динамично развивается, внедряя новые форматы работы в органы управления, в реагирующие подразделения", — отметил Пучков.