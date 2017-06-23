В Липецке устроили прямую трансляцию концерта ансамбля Российской армии

Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Прямую трансляцию концерта академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова из концертного зала имени П. И. Чайковского показали жителям Липецка, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Трансляция прошла накануне в 19.00 в концертном зале "Унион" имени Т. Н. Хренникова. В программе концерта — отечественные военно-патриотические песни XX века.

"Молодое поколение важно воспитывать в духе уважения и любви к своему Отечеству, героическим поколениям наших предков", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Глава регион подчеркнул, что патриотическое воспитание — одно из приоритетных направлений в работе областной власти.

Ансамбль им. А.В. Александрова — легенда России, армии, российской культуры. Большие потери коллектив понёс 25 декабря 2016 года, когда во время авиакатастрофы самолета Ту-154 погибло 64 артиста ансамбля (около половины творческого состава). Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил после ЧП о необходимости восстановления коллектива в кратчайшие сроки.. Первый концерт возрождённого коллектива состоялся 23 февраля, в День защитника Отечества, в государственном Кремлевском дворце. В апреле ансамбль выступил в Турции, а с 11 мая по 3 июня дал 25 концертов в Чехии, Словакии и Венгрии.

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