Дуров отверг заявления о том, что Telegram нейтрален к терроризму

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров отверг заявления руководителя Роскомнадзора Александра Жарова о том, что Telegram нейтрален к терроризму; с начала этого месяца мессенджер заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с его пропагандой, сообщил Дуров.

Глава Роскомнадзора ранее на этой неделе призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.

Позже глава Роскомнадзора отметил, что Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram.

"Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов. Вместо этого он со страниц Facebook обвинил Telegram в "нейтральном отношении" к терроризму. Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале t.me/isiswatch", — отметил Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Основатель Telegram также добавил, что мессенджер обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира – и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе.