Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно покидает пост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского университета приняли отставку ректора вуза Олега Хархордина, сообщает вуз.

"Сегодня, 23 июня, общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского университета в Санкт-Петербурге приняли отставку ректора Олега Валерьевича Хархордина, вступающую в силу с 1 июля 2017 года. Олег Хархордин руководил университетом с 2009 года, возглавляя его как в период бурного развития, так и в сложные моменты административных проблем во взаимоотношениях с местными и федеральными властями", — говорится в сообщении.

На период поиска нового ректора его обязанности в течение года будет исполнять Николай Вахтин, ректор университета в 2003–2009 годах.

Хархордин продолжит сотрудничество с университетом в должности советника по фандрейзингу.

"Председатель общего собрания учредителей и попечительского совета Михаил Борисович Пиотровский выразил уверенность в том, что Европейский университет в Санкт-Петербурге останется на лидирующих ролях в российском и международном высшем образовании", — отмечается в сообщении.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.