Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно покидает пост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского университета приняли отставку ректора вуза Олега Хархордина, сообщает вуз.
На период поиска нового ректора его обязанности в течение года будет исполнять Николай Вахтин, ректор университета в 2003–2009 годах.
Хархордин продолжит сотрудничество с университетом в должности советника по фандрейзингу.
"Председатель общего собрания учредителей и попечительского совета Михаил Борисович Пиотровский выразил уверенность в том, что Европейский университет в Санкт-Петербурге останется на лидирующих ролях в российском и международном высшем образовании", — отмечается в сообщении.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.