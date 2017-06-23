Госдума приняла в первом чтении проект о порядке избрания президента РАН

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором прописан новый порядок избрания президента Российской академии наук (РАН).

Законопроектом предлагается внести изменение, согласно которому президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь РАН и академики-секретари отделений академии избираются на общем собрании членов РАН "простым большинством от общего числа голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем".

Также предусматривается, что президент РАН должен избираться из числа не более трех согласованных с правительством РФ кандидатов сроком на пять лет. "Избранный президент Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом Российской Федерации", — отмечается в документе.

В случае, если ни один из выдвинутых кандидатов не был согласован правительством РФ, не получил более половины голосов общего собрания членов РАН, либо все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования, выборы президента академии признаются не состоявшимися и назначаются повторные, говорится в пояснительной записке.

"На период до проведения повторных выборов президента РАН исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из академиков Российской академии наук", — сообщается в документе.

Ранее один из авторов документа, председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что предложенные поправки могут быть приняты Госдумой в окончательном чтении до конца весенней сессии, чтобы РАН, как и планирует, 25 сентября провела выборы президента академии на основании нового закона.