Госдума приняла в первом чтении проект о порядке избрания президента РАН

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором прописан новый порядок избрания президента Российской академии наук (РАН).
Также предусматривается, что президент РАН должен избираться из числа не более трех согласованных с правительством РФ кандидатов сроком на пять лет. "Избранный президент Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом Российской Федерации", — отмечается в документе.
В случае, если ни один из выдвинутых кандидатов не был согласован правительством РФ, не получил более половины голосов общего собрания членов РАН, либо все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования, выборы президента академии признаются не состоявшимися и назначаются повторные, говорится в пояснительной записке.
Ранее один из авторов документа, председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что предложенные поправки могут быть приняты Госдумой в окончательном чтении до конца весенней сессии, чтобы РАН, как и планирует, 25 сентября провела выборы президента академии на основании нового закона.