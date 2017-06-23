"Метровагонмаш" опроверг сведения о возгорании поезда в столичной подземке

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Метровагонмаш" опровергает информацию о возгорании поезда метро "Москва" в столичном метрополитене, сообщила пресс-служба компании.

Ранее в пятницу ряд СМИ распространил сведения о якобы произошедшем во время эксплуатации в возгорании нового поезда метро "Москва".

"Метровагонмаш", как предприятие-изготовитель поездов, официально заявляет, что распространяемая информация не соответствует действительности. В течение сегодняшних суток, по состоянию на момент распространения настоящего сообщения, никаких инцидентов с возгоранием поезда не зафиксировано", — говорится в сообщении.

"Метровагонмаш" 16 июня проводил обязательные тестовые испытания 12 состава типа "Москва". При монтаже одного из элементов силовой цепи вагона была допущена ошибка, что привело к короткому замыканию, неисправность была устранена на месте. Испытания проводились без пассажиров, никто из обслуживающего персонала также не пострадал.

Состав к настоящему моменту в эксплуатацию не введен, продолжаются его тестовые испытания. В соответствии с утвержденной программой, поезду еще предстоит проехать 300 километров без пассажиров.