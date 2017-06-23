На Камчатке паводок мешает ремонту на поврежденном участке газопровода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Сложная паводковая обстановка мешает провести ремонт участка газопровода, из-за повреждения которого без топлива осталось село Соболево на Камчатке, сообщает краевое правительство.

Как ранее информировали власти края, разгерметизация участка газопровода в районе реки Колпакова в Соболевском районе произошла 9 мая. Была прекращена подача топлива на котельные села Соболево, что привело к их остановке и отключению теплоснабжения населённого пункта. Доставленные в село модульные котельные позволили обеспечить теплом жилые дома и социальные объекты.

"Нам осталось установить фермовые пролёты, по которым непосредственно над руслом реки Колпакова пойдёт газопровод. К сожалению, в настоящее время мы выполнить эти работы не можем, так как уровень воды в реке Колпакова поднялся до аномальной отметки", — приводят региональные власти слова заместителя генерального директора ОАО "Камчатгазпром" Павла Кротова.

По его словам, восстановить подачу газа в село удастся не раньше начала июля, после спада уровня воды в реке. Ранее представители компании обещали завершить все работы к 22 июня. "Прошло уже полтора месяца после аварии. Нам пришлось серьёзные усилия приложить, чтобы наладить отопление в селе Соболево. И мы договорились месяц назад о том, что к 22 июня все работы будут выполнены. Причём предупреждение "Камчатгазпрому" прозвучало, что река может разлиться, может быть паводок. К сожалению, коллегами эти вопросы не были учтены", — отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, который проверил ход восстановительных работ.

Он призвал представителей газовой компании не сбавлять темпы работ, а после их завершения в кратчайшие сроки подготовить техническую документацию для запуска объекта в эксплуатацию.

В настоящее время отопительный сезон в селе Соболево завершён, тепло от модульных котельных подаётся только на социальные объекты. Следующий отопительный сезон начнётся в селе ориентировочно с 15 сентября.

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