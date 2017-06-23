В список авиакомпаний, задерживавших чартеры, вошла дочка "Аэрофлота"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Авиакомпании "Россия" ("дочка" "Аэрофлота"), "ВИМ-Авиа" и еще четыре перевозчика вошли в список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы, следует из информации на сайте Росавиации.

Ведомство с 21 июня текущего года начало в ежедневном режиме публиковать список задержек чартерных рейсов.

Согласно данным на сайте Росавиации, опубликованным в пятницу, на 22 июня "АЗУР эйр" задержала четыре рейса от 7 часов 02 минут до 12 часов 44 минут, авиакомпания "Россия" — с тремя рейсами – от 3 часов 19 минут до 9 часов 36 минут, "ВИМ-авиа" — с одним рейсом – на 8 часов 29 минут, "Рoял Флайт" (Royal Flight) с одним рейсом – на 6 часов 17 минут, авиакомпания "НордСтар" (NordStar) — один рейс – на 2 часа 31 минута, "Ай Флай" (iFly) – один рейс – на 2 часа 14 минут.

Среди причин задержек есть позднее прибытие воздушного судна, замена самолета по неисправности, неисправность воздушного судна, решение авиакомпании.

В первом опубликованном списке задержанных чартеров на 20 июня была авиакомпания AZUR air ("АЗУР эйр") с тремя задержанными рейсами от 3 часов 34 минут до 8 часов 51 минуты. В списке, опубликованном в четверг, на 21 июня значилась авиакомпания "Рoял Флайт" с четырьмя задержанными чартерами от 5 часов 50 минут до 16 часов 18 минут.