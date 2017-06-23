Мурманские власти откажутся от Telegram, если мессенджер заблокируют

МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Правительство Мурманской области откажется от мессенджера Telegram, если его заблокируют в России, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Ищенко.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров публично призвал команду Telegram и основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Как сообщил Ищенко, правительство Мурманской области использует страницы в Twitter, Instagram и "ВКонтакте", а также мессенджер Telegram для информирования о деятельности местных властей.

"Это позволяет нам повысить открытость органов власти. Но мы действуем строго в рамках закона, и если будет принято решение о блокировке Telegram, мы последуем этому решению", — сказал руководитель пресс-службы.

Он добавил, что наибольшей популярностью у пользователей Мурманской области пользуется Twitter губернатора Марины Ковтун, в котором она общается с жителями Кольского полуострова.

"В настоящее время наш аккаунт в Telegram не является самым массовым и востребованным, у него 58 подписчиков. А вот Twitter губернатора читают больше 71,5 тысячи человек", — отметил Ищенко.

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