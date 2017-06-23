Безопасность на "Алых парусах" обеспечат 300 сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 300 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать правопорядок во время праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"В ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге состоится праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса". Около 300 сотрудников ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы обеспечат безопасность более чем 35 тысяч выпускников школ, в том числе из других регионов России и зарубежных стран, и 45 тысяч приглашенных лиц — зрителей праздничного концерта на Дворцовой площади, а также тысяч петербуржцев и гостей города, которые придут посмотреть светопиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы", — говорится в сообщении.

Кроме Росгвардии дежурство во время праздника будут нести и сотрудники полиции, а также МЧС.