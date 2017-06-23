В Ространснадзоре заявили, что новых проверок "ВИМ-Авиа" не планируется

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" устранила нарушения, выявленные Ространснадзором при внеплановой проверке в начале текущего года; новых проверок в 2017 году пока не планируется, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

Ространснадзор в начале июня сообщал, что в январе-феврале текущего года проводил внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" и выявил ряд нарушений, в связи с чем потребовал от компании провести профилактические мероприятия.

"Она их (нарушения — ред.) устранила еще в тот период, поэтому неправильно было бы применять результаты той проверки к тому, что сегодня касается безопасности полетов", — сообщил Басаргин в пятницу в кулуарах коллегии ведомства.

Он отметил, что система надежности и резервирования в авиации очень высокая, и тот прибор, который вызвал замечания ведомства, имеет еще как минимум две системы, которые резервируют и обеспечивают безопасность полетов.

"Поэтому все замечания были устранены, и "ВИМ-Авиа" отчиталась в Ространснадзор в те сроки, которые были в представлении… Плановых проверок у нас на этот год не было запланировано. Все, что касается внеплановых проверок, если будут такие обращения, мы согласуем это с Генеральной прокуратурой, и в случае необходимости проведем проверку", — добавил Басаргин.

"ВИМ-Авиа" ранее скорректировала свое расписание, в частности сократила чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов. Глава Росавиации Александр Нерадько в начале июня объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Авиакомпания 20 июня заявила, что полностью стабилизировала ситуацию с графиком полетов и выполняет рейсы вовремя, массовых задержек больше нет.