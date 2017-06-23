Колокольцев призвал усилить ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. МВД России предлагает усилить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, для улучшения наркоситуации в стране в первую очередь необходимы законодательные инициативы, в связи с чем МВД предложило ряд законопроектов, которые уже находятся в Госдуме.

"Предусматривается усиление ответственности за пропаганду, рекламу наркотиков в интернете, распространение административного надзора за гражданами, которые неоднократно привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков", — сказал министр.

Он отметил, что предлагается также предусмотреть возможность отсрочки отбывания наказания впервые осужденным за незаконный оборот наркотиков.