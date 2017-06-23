США
23.0623 июня16:18МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Выходные в Москве: фестиваль Bosco Fresh Fest и фильмы ММКФ

16:1623.06.2017
080
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного в МосквеВид на Собор Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Последние выходные июня в Москве – время фестивалей, в городе пройдут Bosco fresh fest и Ahmad Tea Music Festival, на которые приедут Roots Manuva, Morcheeba и Ричард Эшкрофт, также состоятся многочисленные кинопоказы в рамках Московского международного кинофестиваля.

Выставки

В Центре современного искусства "Винзавод" Лаборатория городской фауны проводит выставку "Городская Сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды", которая покажет, каким представляется ландшафт будущего, и как на растения и животных повлияет тепло, выделяемое компьютерной техникой. Как рассказывают в центре, проект многосоставной и задействует разные типы медиа: объекты, видео, шелкографию, фото, графику.

Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
На ВДНХ открывается новая выставка второго сезона проекта “Взлет”

В центре внимания — три вида городских отходов: органический компост, сухие стебли борщевика и тепло раскаленных микросхем. Тематически экспозиция состоит из двух частей. Архивная часть посвящена истории вопроса зарождения жизни в средневековье и новом времени: иллюстрации и цитаты из книг по философии, алхимии, естествознанию и об опытах Франческо Реди. Художественная часть — созданные авторами объекты, которые олицетворяют идею зарождения жизни в условиях современной цивилизации.

Концерты

В очередной раз в Москве пройдет музыкальный фестиваль Bosco fresh fest, на этот раз в парке "Царицыно". В этом году масштаб фестиваля увеличился вдвое – площадка вместит 30 тысяч человек, перед которыми на 5 сценах выступят 56 музыкантов и творческих коллективов, включая хэдлайнера фестиваля Джона Ньюмана.

Фестиваль Bosco Fresh Fest. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Morcheeba, Roots Manuva и "Браво" выступят на фестивале Bosco Fresh Fest

Также на главной сцене выступят Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антоха МС, группа Браво и Vougal. По словам организаторов, особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены, на фестивале у них будет возможность услышать своих любимых музыкантов в необычном исполнении – свои композиции они представят в формате акустического концерта. Ночная программа будет представлена двумя сценами Esthetic Joys Stage и S.O.V.A Stage.

"Состав (участников фестиваля) более, чем убедительный: коллектив "НААДЯ", который выйдет на сцену в новом составе из Надежды Грицкевич, Сергея Бурухина и бывшего гитариста и автора музыки "Дельфина" Павла Додонова; одна из самых известных российских инди-поп групп On-The-Go, представляющая свой новый акустический альбом; основанный 8 лет назад Guru Groove Foundation, выпустивший серию электро-акустических ремейков собственных хитов; бывший участник "Тараканов" Николай Стравинский, работающий над личным проектом Selfieman в жанре синтипоп и анди-рок; девичье трио Young Adults, совмещающее в своих треках звуки укулеле, тромбона, тамбурина и битбокс", — подчеркивают на фестивале.

А в парке искусств "Музеон" пройдет Ahmad Tea Music Festival, хедлайнером которого станет вокалист The Verve и автор песни Bitter Sweet Symphony Ричард Эшкрофт. Фестиваль откроет молодой британский коллектив Seafret. Дебютный альбом акустического дуэта из Йоркшира Tell me it's real вышел год назад. В Москве участники группы Джек Седман и Гарри Драпер сыграют и новые песни со второй, готовящейся к выходу пластинки. Продолжит фестиваль Catfish and the Bottlemen — британская рок-группа из Уэльса. Зимой их первый альбом The Balcony, написанный фронтменом Ваном МакКаном получил статус платинового в Великобритании.

Театры

В Театре имени Маяковского пройдет спектакль "Бердичев" по пьесе драматурга и сценариста Фридриха Горенштейна, который написал сценарии к фильмам "Солярис" Андрея Тарковского и "Раба любви" Никиты Михалкова. Как отмечают в театре, "Бердичев" – сага о послевоенной жизни, охватывающей тридцать лет — с 1945 по 1975 год. В центре повествования – судьба двух сестёр, Рахили и Злоты, и их семьи. Сестры шьют платья на заказ, а злобный подросток Виля постоянно их проклинает.

Викторина Кригер.Ателье А.Эйхенвальда. Москва
© Фото : из архива Большого театра
Уникальные фотографии Большого театра сможет увидеть каждый

"Плача и смеясь, герои говорят "Ой вей з мир! Я имею отрезанные годы!" Об этих отрезанных годах – о жизни – и речь в спектакле", — подчеркивают в театре.

В Театре имени Ермоловой покажут постановку Олега Меньшикова "Игроки" — эксцентрическую историю о мошенниках. "Очень дерзкий и веселый спектакль, погружающий зрителей в атмосферу театральной игры, живой музыки, пения и водевильного каскада. Спектакль наполнен заразительной атмосферой драйва, которую создают настоящие "игроки", азартно играющие в "Игроков", — заметили в театре.

Кино

В четверг в столице в 39-й раз открылся Московской международный кинофестиваль, и все выходные в кинотеатре "Октябрь" будут заняты фестивальными кинопоказами. Так, зрителям покажут призера Берлинского кинофестиваля, комедию финна Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды" про знакомство сирийского беженца Каледа, приплывшего в Финляндию в угольном контейнере, и бывшего коммивояжера Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Еще один участник Берлинале — триллер "Ужин" про то, как две состоятельные семьи встречаются в ресторане, чтобы обсудить, как вести себя после совершённого их сыновьями преступления. В картине снялись Ричард Гир, Стив Куган, Лора Линни, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. В 1959 года фестиваль стал регулярным. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли. Президент фестиваля — Никита Михалков.

История ММКФ
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
История Московского международного кинофестиваля
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена