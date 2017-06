Выходные в Москве: фестиваль Bosco Fresh Fest и фильмы ММКФ

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Последние выходные июня в Москве – время фестивалей, в городе пройдут Bosco fresh fest и Ahmad Tea Music Festival, на которые приедут Roots Manuva, Morcheeba и Ричард Эшкрофт, также состоятся многочисленные кинопоказы в рамках Московского международного кинофестиваля.

Выставки

В Центре современного искусства "Винзавод" Лаборатория городской фауны проводит выставку "Городская Сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды", которая покажет, каким представляется ландшафт будущего, и как на растения и животных повлияет тепло, выделяемое компьютерной техникой. Как рассказывают в центре, проект многосоставной и задействует разные типы медиа: объекты, видео, шелкографию, фото, графику.

В центре внимания — три вида городских отходов: органический компост, сухие стебли борщевика и тепло раскаленных микросхем. Тематически экспозиция состоит из двух частей. Архивная часть посвящена истории вопроса зарождения жизни в средневековье и новом времени: иллюстрации и цитаты из книг по философии, алхимии, естествознанию и об опытах Франческо Реди. Художественная часть — созданные авторами объекты, которые олицетворяют идею зарождения жизни в условиях современной цивилизации.

Концерты

В очередной раз в Москве пройдет музыкальный фестиваль Bosco fresh fest, на этот раз в парке "Царицыно". В этом году масштаб фестиваля увеличился вдвое – площадка вместит 30 тысяч человек, перед которыми на 5 сценах выступят 56 музыкантов и творческих коллективов, включая хэдлайнера фестиваля Джона Ньюмана.

Также на главной сцене выступят Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антоха МС, группа Браво и Vougal. По словам организаторов, особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены, на фестивале у них будет возможность услышать своих любимых музыкантов в необычном исполнении – свои композиции они представят в формате акустического концерта. Ночная программа будет представлена двумя сценами Esthetic Joys Stage и S.O.V.A Stage.

"Состав (участников фестиваля) более, чем убедительный: коллектив "НААДЯ", который выйдет на сцену в новом составе из Надежды Грицкевич, Сергея Бурухина и бывшего гитариста и автора музыки "Дельфина" Павла Додонова; одна из самых известных российских инди-поп групп On-The-Go, представляющая свой новый акустический альбом; основанный 8 лет назад Guru Groove Foundation, выпустивший серию электро-акустических ремейков собственных хитов; бывший участник "Тараканов" Николай Стравинский, работающий над личным проектом Selfieman в жанре синтипоп и анди-рок; девичье трио Young Adults, совмещающее в своих треках звуки укулеле, тромбона, тамбурина и битбокс", — подчеркивают на фестивале.

А в парке искусств "Музеон" пройдет Ahmad Tea Music Festival, хедлайнером которого станет вокалист The Verve и автор песни Bitter Sweet Symphony Ричард Эшкрофт. Фестиваль откроет молодой британский коллектив Seafret. Дебютный альбом акустического дуэта из Йоркшира Tell me it's real вышел год назад. В Москве участники группы Джек Седман и Гарри Драпер сыграют и новые песни со второй, готовящейся к выходу пластинки. Продолжит фестиваль Catfish and the Bottlemen — британская рок-группа из Уэльса. Зимой их первый альбом The Balcony, написанный фронтменом Ваном МакКаном получил статус платинового в Великобритании.

Театры

В Театре имени Маяковского пройдет спектакль "Бердичев" по пьесе драматурга и сценариста Фридриха Горенштейна, который написал сценарии к фильмам "Солярис" Андрея Тарковского и "Раба любви" Никиты Михалкова. Как отмечают в театре, "Бердичев" – сага о послевоенной жизни, охватывающей тридцать лет — с 1945 по 1975 год. В центре повествования – судьба двух сестёр, Рахили и Злоты, и их семьи. Сестры шьют платья на заказ, а злобный подросток Виля постоянно их проклинает.

"Плача и смеясь, герои говорят "Ой вей з мир! Я имею отрезанные годы!" Об этих отрезанных годах – о жизни – и речь в спектакле", — подчеркивают в театре.

В Театре имени Ермоловой покажут постановку Олега Меньшикова "Игроки" — эксцентрическую историю о мошенниках. "Очень дерзкий и веселый спектакль, погружающий зрителей в атмосферу театральной игры, живой музыки, пения и водевильного каскада. Спектакль наполнен заразительной атмосферой драйва, которую создают настоящие "игроки", азартно играющие в "Игроков", — заметили в театре.

Кино

В четверг в столице в 39-й раз открылся Московской международный кинофестиваль, и все выходные в кинотеатре "Октябрь" будут заняты фестивальными кинопоказами. Так, зрителям покажут призера Берлинского кинофестиваля, комедию финна Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды" про знакомство сирийского беженца Каледа, приплывшего в Финляндию в угольном контейнере, и бывшего коммивояжера Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Еще один участник Берлинале — триллер "Ужин" про то, как две состоятельные семьи встречаются в ресторане, чтобы обсудить, как вести себя после совершённого их сыновьями преступления. В картине снялись Ричард Гир, Стив Куган, Лора Линни, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. В 1959 года фестиваль стал регулярным. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли. Президент фестиваля — Никита Михалков.