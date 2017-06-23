В Заполярье для сохранения кадров врачам будут платить годовые пособия

МУРМАНСК, 23 июн — РИА Новости. Власти Кировска Мурманской области рассматривают возможность выплаты врачам районной больницы дополнительного пособия в 115 тысяч рублей в год в течение первых трех лет работы для сокращения дефицита кадров и создания условий для оказания квалифицированной медпомощи, сообщил глава администрации Кировска Сергей Свинин на заседании правительства региона.

В ходе "прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница Апатитов (город в 20 километрах от Кировска), Дарья Старикова, которая пожаловалась на нехватку узких специалистов и другие проблемы в здравоохранении. Несколько лет назад больницы Кировска и Апатитов были объединены, однако это не решило проблему дефицита кадров.

Губернатор Мурманской области в ходе рабочей поездки в Апатиты призвала власти продумать дополнительные меры для привлечения новых кадров в районные больницы. "В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной мере поддержки врачей — выплате пособия в размере 115 тысяч рублей в год в течение трех лет", — сообщил Свинин.

Он также отметил, что в 2016 году для организации фельдшерско-амбулаторного пункта в микрорайоне Кукисвумчорр (находится в Кировском районе) было отремонтировано, а в мае 2017 года передано ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" в безвозмездное пользование муниципальное помещение.

Кроме того, в целях улучшения жилищных условий врачей ежегодно по обращению руководства больницы предоставляется отремонтированное служебное жилье, которое через семь лет можно приватизировать. Эти меры направлены на привлечение в город квалифицированных медицинских работников, создание условий для получения жителями города качественных медицинских услуг.

Ранее главврач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев сообщил журналистам, что укомплектованность врачами больницы составляет 64%.

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