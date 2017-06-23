Путин поручил направить доход с акцизов на бензин в дорожные фонды регионов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами РФ средств от акцизов на бензин, говорится в перечне поручения по итогам "прямой линии", прошедшей 15 июня.

"С учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации средств, получаемых от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации", — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать такой вопрос с перераспределением топливных акцизов в пользу регионов.

Правительство РФ при подготовке закона о бюджете на 2017 год перераспределило часть доходов от акцизов на нефтепродукты от регионов в пользу федерального бюджета. Таким образом, в 2017 году норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет увеличится до 38,3%, в 2018 году, согласно принятому осенью законодательству, он составит 42,6%, а в 2019 году – 39,8% от общего объема поступлений топливных акцизов.

В прошлом году в федеральный бюджет поступало 12% доходов от топливных акцизов, остальные 88% зачислялись в бюджеты регионов, а до этого 100% поступлений направлялись в региональные бюджеты и распределялись между ними пропорционально объемам продаж.