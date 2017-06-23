Путин поручил направить доход с акцизов на бензин в дорожные фонды регионов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами РФ средств от акцизов на бензин, говорится в перечне поручения по итогам "прямой линии", прошедшей 15 июня.
"С учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации средств, получаемых от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации", — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать такой вопрос с перераспределением топливных акцизов в пользу регионов.
В прошлом году в федеральный бюджет поступало 12% доходов от топливных акцизов, остальные 88% зачислялись в бюджеты регионов, а до этого 100% поступлений направлялись в региональные бюджеты и распределялись между ними пропорционально объемам продаж.