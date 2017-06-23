Путин поручил Медведеву представить предложения по эксплуатации свалок

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 15 сентября представить предложения по своевременной ликвидации полигонов твердых коммунальных отходов и усилении ответственности эксплуатирующих их организаций, говорится в перечне поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

"Представить предложения, направленные на своевременную ликвидацию полигонов твердых коммунальных отходов и усиление ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию таких полигонов", — говорится в документе.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня. В пятницу, 23 июня, полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Подмосковье закрыли.