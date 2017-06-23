Ларри Кинг и Оливер Стоун обсудили спецпроект RT "Космос 360"

Девушка в 3D очках у стенда телеканала RT на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Девушка в 3D очках у стенда телеканала RT на Российском инвестиционном форуме в Сочи

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT Amercia Ларри Кинг и режиссер Оливер Стоун, а также астронавты NASA и гости IV научно-популярного международного фестиваля Starmus в Норвегии поделились впечатлениями от спецпроекта RT "Космос 360".

Проект представили его главный герой, российский космонавт Андрей Борисенко и руководитель RT360 Эдуард Чижиков в рамках панельной дискуссии RT "Журналистика 360 в космосе: Новая эра". "Космос 360" был запущен совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия".

В рамках этого спецпроекта RT показа первое в истории панорамное видео Земли, снятое в инновационном формате 360 градусов.

"Надеюсь, еще порадует нас новыми выпусками проекта "Космос 360", — заявил Ларри Кинг.

Режиссер Оливер Стоун посмотрел видео в очках виртуальной реальности и не смог скрыть восторга. "Это же видеоигра! ", — воскликнул он.

Известный астрофизик, лауреат медали имени Стивена Хокинга Нил Деграсс Тайсон также поделился впечатлениями.

"В какой-то момент появляется ощущение, будто ты там. Твои органы чувств, чувство равновесия — все реагирует на увиденное, и мозгу начинает казаться, что это на самом деле", — отметил он.

Астронавт NASA, полковник ВВС США Терри Вёртс прокомментировал видео так: "Было бы здорово, если бы больше людей могли побывать там (в космосе — ред.), но пока это смогли сделать только несколько сотен человек. <…> Видео позволяет поделиться этими впечатлениями".

Участники панельной дискуссии также обсудили перспективы развития виртуальной реальности.

RT выступил официальным медиапартнером фестиваля Starmus. Видеоагентство RT Ruptly — глобальный дистрибьютор контента Starmus — вело прямые трансляции панельных дискуссий с участием всемирно известных ученых, нобелевских лауреатов.

Телеканал RT одним из первых среди мировых информационных СМИ начал производить видео в формате 360 градусов. Видеоролики спецпроекта "Космос 360", набравшие более 22 миллионов просмотров в соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, доступны не только в интернете, но и в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store, Oculus Store).