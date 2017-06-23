Путин поручил проверить соблюдение в регионах прав граждан в соцсфере

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Контрольное управление президента РФ проведет проверку соблюдения прав граждан в социальной сфере в ряде регионов страны, соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии опубликован на сайте Кремля.

"Контрольному управлению Президента Российской Федерации провести проверку соблюдения прав отдельных категорий граждан: на оказание государственной социальной помощи по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами на территории Орловской области; на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ на территории Самарской области", — говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин поручил проверить обеспеченность жильем сотрудников полиции, в том числе участковых, проходящих службу на территории ХМАО.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен 1 октября 2017 года, ответственным за выполнение назначен помощник президента – начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко.

В ходе прямой линии с президентом жительница Орловской области подняла вопрос о перебоях в обеспечении жизненно необходимыми лекарствами. Также президент РФ Владимир Путин в конце прямой линии зачитал самостоятельно отобранный им вопрос о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин лишает ветеранов федеральных пособий. Кроме того, на прямой линии молодой человек пожаловался, что в ХМАО за последние пять лет субсидии на приобретение жилья получили только 90 семей полицейских, несмотря на очередь.