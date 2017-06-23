Обращение Владимира Путина к выпускникам посмотрели более 900 тысяч человек

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к выпускникам российских школ. 23 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к выпускникам российских школ. 23 июня 2017

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Видеообращение президента России Владимира Путина к выпускникам, опубликованное в официальном сообществе "ВКонтакте", набрало более 900 тысяч просмотров.

Президент поздравил выпускников и отметил, что этот день — особенный, ведь сегодня они прощаются со школой и учителями, которые воспитывали их и учили. По его словам, понадобится много лет для того, чтобы в полной мере оценить, как много нужного, полезного доброго дает школа и наставники.

Также Владимир Путин пожелал выпускникам не бояться своих амбиций и ставить себе сверхзадачи.

"Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах", — добавил он.