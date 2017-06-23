Москвичи выбрали логотип для Департамента образования

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" выбрали логотип для общественного совета при столичном Департаменте образования, сообщает сайт mos.ru.

Председатель общественного совета Татьяна Минеева и заместитель руководителя Департамента Александр Гаврилов 20 июня наградили Алексея Томашевича, учащегося школы № 222. Его работа набрала больше половины голосов (51,95 %). Вариант Алексея Томашевича в первую очередь понравился женщинам, а также участникам проекта в возрасте от 25 до 45 лет.

На втором месте логотип Варвары Борисовой из гимназии № 1797. Его предпочли 21,82 % активных граждан. Чаще всего за него голосовали мужчины.

На третьем месте с 12,46 % голосов — эмблема Анны Жоржолиани из образовательного комплекса "Воробьевы горы". Этот вариант понравился участникам в возрасте до 24 лет.

Затруднились сделать выбор 9,73 % "активных граждан", еще 4,03 % посчитали, что логотип должны выбирать специалисты.

Всего в голосовании приняли участие свыше 180 тысяч москвичей. Участникам проекта "Активный гражданин" представили три варианта эмблемы, разработанных столичными школьниками. Они отправили на конкурс более 50 работ, из которых жюри выбрало три лучшие.