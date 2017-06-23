ГП проверит работу организаций, ответственных за свалку в Балашихе

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Росприроднадзору проверить работу организаций, ответственных за работу полигона ТБО в Балашихе, соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии опубликован на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Росприроднадзором провести проверку деятельности организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Балашихе", — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения поручения – 1 августа 2017 года, ответственными назначены генпрокурор России Юрий Чайка и руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.