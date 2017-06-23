Сахалин намерен стать центром лечения онкозаболеваний на Дальнем Востоке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Сахалин готовится стать центром лечения онкологических заболеваний на Дальнем Востоке. Применять новейшие методы лечения, закупать оборудование и лекарства на сотни миллионов рублей регион заставила сама жизнь — показатель по заболеваемости раком в Сахалинской области один из самых высоких в России, а смертность ежегодно растет.
Слабое звено
По данным областного онкологического диспансера, в 2015 году в регионе на 100 тысяч человек приходилось 486 онкологических больных. В 2016 году этот показатель вырос до 516. Два года назад от рака умирало 224 человека на 100 тысяч населения, а год назад – уже 233. Что очень важно – рак в Сахалинской области "молодеет", год от года от него умирает все больше людей трудоспособного возраста.
Главный внештатный онколог Дальневосточного федерального округа, заместитель главного врача Сахалинского областного онкодиспансера, практикующий хирург Сергей Старцев говорит: вся проблема в том, что не работает первичное звено – амбулаторно-поликлиническая служба, участковые терапевты и хирурги не обращают внимания на первичные признаки тяжелой болезни. Зачастую именно поэтому онкологические заболевания выявляются на поздних стадиях.
"Конечно, очень часто, люди поступают к нам с запущенной стадией рака из-за скрытого течения болезни. Например, раки внутренних органов обычно протекают без симптомов и не выявляются на ранних стадиях. Это рак легкого, кишечника, желудка. Но так же часто это происходит просто потому, что у врачей первичного звена отсутствует онкологическая настороженность, которую мы сейчас активно пропагандируем", — сказал Старцев.
"Раньше никто не знал, что делать и кого куда отправлять. Сейчас же налажена четкая схема. Каждую неделю мы проводим селекторные совещания со всеми ЦРБ области, где рассматриваем случаи тяжелых больных, разбираем протоколы запущенности", — рассказал Старцев.
Специалисты онкоцентра регулярно выезжают в районы, врачи ЦРБ бывают на обучении в Южно-Сахалинске. "Каждый врач онкодиспансера курирует тот или иной район. Наши врачи выезжают туда по несколько раз в год, знают всех стоящих на учете онкобольных", — говорит Старцев.
Старцев рассказал, что, несмотря на то, что диспансеризация и скрининговые программы пока еще не дают должного эффекта, но, тем не менее, на Сахалине есть положительные сдвиги.
"Количество новообразований, выявленных при профосмотрах, больше, чем в среднем по России и ежегодно растет. На диспансеризации и скринингах выявляется 12% онкологических больных. И это в основном раки на ранних стадиях, которые можно вылечить", — заметил Старцев.
Семь операционных
Особые надежды на улучшение ситуации с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области связывают с новым хирургическим комплексом онкодиспансера, который должен открыться в Южно-Сахалинске уже в этом году.
Кстати, операционных там оборудовано семь. Часть из них будет интегрированной. Такие операционные отличаются от обычных тем, что все, что там находится – эндоскопические приборы, операционный стол, вентиляция, видеосистемы и освещение — ориентировано на одного специалиста, который может самостоятельно управлять ими. И все это объединено в аудиовизуальную сеть с неограниченными возможностями проведения телехирургии, видеоконференций.
"С открытием хирургического корпуса мы сможем делать малоинвазивные лапароскопические операции. Персонал наш давно обучен работе с лапароскопическими стойками. Сейчас три врача находятся на учебе в Москве. Операционные медсестры, анестезиологи тоже прошли обучение. Мы сможем делать здесь все виды операций, людям не придется уезжать за пределы области. Кроме того, у нас есть отделение опухоли головы и шеи, чего нет нигде на Дальнем Востоке", — сказал Старцев.
Ежегодно областные власти дополнительно выделяют по 200 миллионов рублей на проведение таргетной терапии – это химиотерапия прицельного действия, которая направлена на определенный вид рака, например, раков желудка всего около 10, и на каждый из видов действует определенное, очень сильное и дорогое лекарство. Один курс стоит около 500 тысяч рублей, а одному больному нужно проводить по 10-12 курсов.
На 500 тысяч населения Сахалинской области в медучреждениях работает 23 маммографа. Сопоставимые показатели имеет, например, Ленинградская область, где численность населения в разы больше.