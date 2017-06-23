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Общество

Сахалин намерен стать центром лечения онкозаболеваний на Дальнем Востоке

13:2123.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкХирургическая операция. Архивное фотоХирургическая операция. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Сахалин готовится стать центром лечения онкологических заболеваний на Дальнем Востоке. Применять новейшие методы лечения, закупать оборудование и лекарства на сотни миллионов рублей регион заставила сама жизнь — показатель по заболеваемости раком в Сахалинской области один из самых высоких в России, а смертность ежегодно растет.

Капельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Тема диагностики онкологических заболеваний и качества лечения стала активно обсуждаться после того, как страна узнала историю Дарьи Стариковой из Апатитов Мурманской области. Во время "прямой линии" с президентом 24-летняя девушка рассказала, что рак 4-й степени ей диагностировали слишком поздно, изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Девушка обратила внимание президента не столько на свою проблему, сколько на ситуацию с медициной в своем городе в общем.

Слабое звено

По данным областного онкологического диспансера, в 2015 году в регионе на 100 тысяч человек приходилось 486 онкологических больных. В 2016 году этот показатель вырос до 516. Два года назад от рака умирало 224 человека на 100 тысяч населения, а год назад – уже 233. Что очень важно – рак в Сахалинской области "молодеет", год от года от него умирает все больше людей трудоспособного возраста.

Врачи. Архивное фото
© Fotolia / rogerphoto
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Самыми распространенными патологиями в целом являются рак легкого, у мужчин – предстательной железы, у женщин – молочной железы. Высокая смертность регистрируется от рака яичников.

Главный внештатный онколог Дальневосточного федерального округа, заместитель главного врача Сахалинского областного онкодиспансера, практикующий хирург Сергей Старцев говорит: вся проблема в том, что не работает первичное звено – амбулаторно-поликлиническая служба, участковые терапевты и хирурги не обращают внимания на первичные признаки тяжелой болезни. Зачастую именно поэтому онкологические заболевания выявляются на поздних стадиях.

"Конечно, очень часто, люди поступают к нам с запущенной стадией рака из-за скрытого течения болезни. Например, раки внутренних органов обычно протекают без симптомов и не выявляются на ранних стадиях. Это рак легкого, кишечника, желудка. Но так же часто это происходит просто потому, что у врачей первичного звена отсутствует онкологическая настороженность, которую мы сейчас активно пропагандируем", — сказал Старцев.

Укол. Архивное фото
© Fotolia / Konstantin Yuganov
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В последние годы в Сахалинской области наладили четкую маршрутизацию пациентов. В чем она заключается: допустим, больной где-нибудь на севере Сахалина, в Ногликском районе, обратился к фельдшеру, фельдшер знает, что конкретно нужно посмотреть визуально, что нужно сдать кровь, сделать снимки легких. Руководствуясь своей онконастороженностью, он направляет пациента в центральную районную больницу Ноглик, там они делают рентген, УЗИ, если необходимо – компьютерную томографию. Если и у них возникли подозрения, то больного направляют в онкодиспансер. То есть потенциальный рак проходит три круга проверки.

"Раньше никто не знал, что делать и кого куда отправлять. Сейчас же налажена четкая схема. Каждую неделю мы проводим селекторные совещания со всеми ЦРБ области, где рассматриваем случаи тяжелых больных, разбираем протоколы запущенности", — рассказал Старцев.

Специалисты онкоцентра регулярно выезжают в районы, врачи ЦРБ бывают на обучении в Южно-Сахалинске. "Каждый врач онкодиспансера курирует тот или иной район. Наши врачи выезжают туда по несколько раз в год, знают всех стоящих на учете онкобольных", — говорит Старцев.

Рентгеновский снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Несколько лет назад в Сахалинской области открылось пять межмуниципальных онкологических центров – в Холмске (юг Сахалина), Поронайске, Углегорске (центр), Тымовском и Охе (север), в которых обслуживаются жители близлежащих районов. Там стоят компьютерные томографы, аппаратура экспертного класса.

Старцев рассказал, что, несмотря на то, что диспансеризация и скрининговые программы пока еще не дают должного эффекта, но, тем не менее, на Сахалине есть положительные сдвиги.

"Количество новообразований, выявленных при профосмотрах, больше, чем в среднем по России и ежегодно растет. На диспансеризации и скринингах выявляется 12% онкологических больных. И это в основном раки на ранних стадиях, которые можно вылечить", — заметил Старцев.

Семь операционных

Особые надежды на улучшение ситуации с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области связывают с новым хирургическим комплексом онкодиспансера, который должен открыться в Южно-Сахалинске уже в этом году.

Хирурги-онкологи. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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На первом этаже трехэтажного строения разместится центральное стерилизационное отделение. На втором будут работать диагностические службы: патоморфологическая, иммуногистохимическая, цитологическая, отделение лучевой диагностики, рентген, кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. На третьем — операционный блок.

Кстати, операционных там оборудовано семь. Часть из них будет интегрированной. Такие операционные отличаются от обычных тем, что все, что там находится – эндоскопические приборы, операционный стол, вентиляция, видеосистемы и освещение — ориентировано на одного специалиста, который может самостоятельно управлять ими. И все это объединено в аудиовизуальную сеть с неограниченными возможностями проведения телехирургии, видеоконференций.

"С открытием хирургического корпуса мы сможем делать малоинвазивные лапароскопические операции. Персонал наш давно обучен работе с лапароскопическими стойками. Сейчас три врача находятся на учебе в Москве. Операционные медсестры, анестезиологи тоже прошли обучение. Мы сможем делать здесь все виды операций, людям не придется уезжать за пределы области. Кроме того, у нас есть отделение опухоли головы и шеи, чего нет нигде на Дальнем Востоке", — сказал Старцев.

Степан Калмыков. Архивное фото
© Российская академия наук
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По данным министерства здравоохранения Сахалинской области, в Южно-Сахалинске опробовали, а теперь распространяют и по районам систему описания лучевых исследований молочных желез по системе Байрэдс (Bi-RADS), которая применяется во всем мире. Она показывает норму или отклонение от нее по шести категориям. Первая-вторая категории — норма, третья — контроль, четвертая, пятая, шестая — раковый процесс.

Ежегодно областные власти дополнительно выделяют по 200 миллионов рублей на проведение таргетной терапии – это химиотерапия прицельного действия, которая направлена на определенный вид рака, например, раков желудка всего около 10, и на каждый из видов действует определенное, очень сильное и дорогое лекарство. Один курс стоит около 500 тысяч рублей, а одному больному нужно проводить по 10-12 курсов.

На 500 тысяч населения Сахалинской области в медучреждениях работает 23 маммографа. Сопоставимые показатели имеет, например, Ленинградская область, где численность населения в разы больше.

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