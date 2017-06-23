В Можайске не поддержали идею свозить мусор из Москвы на местную свалку

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Мощности мусорного полигона "Храброво" в Можайске закончатся через 1,5 года даже при нынешних объемах вывозки мусора; свалка не готова к принятию дополнительного объема отходов, перенаправленных с закрытого полигона ТБО "Кучино", заявил РИА Новости глава Можайска Василий Овчинников.

Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил, что твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на закрытый полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском районе Подмосковья, будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области.

"Насколько я знаю, емкости ему (полигону "Храброво" – ред.) осталось, при наличии только наших отходов, года полтора максимум. Если повезут из Москвы, то в Можайском районе мусор некуда будет вывозить. По объему полигон в селе Храброво очень маленький", — сказал РИА Новости Овчинников.

Он отметил, что для увеличения мощностей полигона надо "делать землеотвод", но по информации собеседника агентства этого в планах на данный момент нет.

"Новый полигон у нас пока не планируется", — добавил глава Можайска.

При этом Овчинников отметил, что вопросы, связанные с полигоном "Храброво", курирует администрация Можайского муниципального района.

Кучинский полигон ТБО принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозилось порядка 800 грузовиков мусора.