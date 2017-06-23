В Москве открылась фотовыставка к 25-летию Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 23 июн — РИА Новости. Фотовыставка "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!", приуроченная к 25-летию республики открылась на Гоголевском бульваре в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.

В одном экспозиционном пространстве объединены несколько тематических разделов. В рамках выставки организаторы планируют показать и рассказать о жителях Карачаево-Черкесии, ее природе, культуре и традициях. Представленные в экспозиции 32 фотографии познакомят посетителей выставки с наиболее яркими и запоминающимися местами, курортами и объектами культурного наследия.

Главной цель фотовыставки — привлечь внимания жителей и гостей столицы страны к одному из самых красивых регионов Северного Кавказа и России.

Выставка на Гоголевском будет работать с 22 июня по 14 июля. Далее она будет установлена на Никитском бульваре до 14 августа.

Карачаево-Черкесия в 2017 году отмечает 25-летие со дня образования. В регионе пройдет множество мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Так, республиканское министерство строительства и ЖКХ планируется ввести в эксплуатацию целый ряд новых социально-значимых объектов, среди которых первая республиканская многопрофильная детская больница, детский сад, крупнейший онкологический центр, многофункциональный культурный центр и открытие самого крупного в республике физкультурно-оздоровительного комплекса в Черкесске возле стадиона "Нарт".

Региональное министерство образования и науки в этом году проведет форумы, тематические встречи и семинаров, направленные на популяризацию знаний об истории малой Родины и страны.

Другие новости региона читайте здесь