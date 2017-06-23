Депутатов познакомили с разработками холдинга "Швабе"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Различные разработки в рамках реализации госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 гг., продемонстрировал холдинг "Швабе" на выставке в Госдуме, сообщает пресс-служба холдинга.

В экспозицию вошла продукция Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе") — неонатальное, реанимационное и диагностическое оборудование.

"На данном мероприятии мы продемонстрировали продукцию, изготовленную в рамках реализации госпрограммы по импортозамещению, рассчитанной до 2020 года. Наши изделия сегодня успешно замещают импорт в России и конкурируют с зарубежными аналогами на международном рынке", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Помимо "Швабе" в выставке, организаторами которой стала нижняя палата российского парламента и министерство промышленности и торговли РФ, приняли участие более двадцати российских разработчиков и производителей лекарственных средств и медицинских изделий, технических средств реабилитации.