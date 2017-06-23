В МВД предложили создать банк данных граждан, лишенных права опеки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Банк данных о гражданах, которым было отказано в опеке, либо опека была снята из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, нужно создать в России, сообщил врио заместителя начальника управления МВД РФ Евгений Дубов.

"В органах опеки и попечительства необходимо создание банка данных на граждан, которым отказано в опеке, либо с которых сняты обязанности в связи с ненадлежащим их исполнением", — сказал Дубов в Совете Федерации на круглом столе по проблемам приемных семей.