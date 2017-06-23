Липчане почтили память земляков велопробегом "Маршрут Победы" до Петербурга

ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Около 1,4 тысяч километров за 10 дней преодолели участники велопробега "Маршрут Победы: Липецк-Санкт-Петербург", посвященного памяти земляков-липчан, погибших на фронте во время Второй мировой войны и во время блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Власти области поддержали инициативу участников туристического клуба имени Евгения Смургиса о реализации этой патриотической акции. Велопробег стартовал 12 июня в Липецке, в нем приняли участие четверо спортсменов, в числе которых инвалид по зрению. По пути в Северную столицу участники возлагали венки к мемориалам в Ельце и Великом Новгороде. Также был организован ряд встреч с представителями молодежи, общественных организаций, СМИ, а также людьми с ограниченными возможностями здоровья", — пояснили в пресс-службе.

По ее данным, заключительные мероприятия проекта проходят 22-24 июня на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга, где участники почтят память липчан, защищавших блокадный Ленинград.

Пресс-служба уточняет, что такие спортивные акции инициировал глава региона Олег Королев. Прошлым летом в Липецкой области в рамках реализации приоритетного проекта "Здоровый регион" состоялись несколько велопробегов. В каждом из них приняли участие тысячи велосипедистов из всех муниципалитетов. В этом году также прошло несколько велопробегов.

С завершением велопробега "Маршрут Победы: Липецк-Санкт-Петербург" его участников поздравил глава Липецкой области.

"Участников велопробега Липецк-Санкт Петербург с финишем! Ребята, Вы–настоящие герои! Спасибо за продолжение добрых традиций! Так держать!", — написал Олег Королев на своей странице в Твиттере.

Участников велопробега Липецк-С.Петербург с финишем! Ребята, Вы–настоящие ГЕРОИ!!! Спасибо за продолжение добрых традиций!!! Так держать!!! — Олег Королев (@Korolev_O_P) 22 июня 2017 г.

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