США
23.0623 июня11:17МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Липчане почтили память земляков велопробегом "Маршрут Победы" до Петербурга

11:0923.06.2017
(обновлено: 11:12 23.06.2017)
0120
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанкт-Петербург. Архивное фотоСанкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Около 1,4 тысяч километров за 10 дней преодолели участники велопробега "Маршрут Победы: Липецк-Санкт-Петербург", посвященного памяти земляков-липчан, погибших на фронте во время Второй мировой войны и во время блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Власти области поддержали инициативу участников туристического клуба имени Евгения Смургиса о реализации этой патриотической акции. Велопробег стартовал 12 июня в Липецке, в нем приняли участие четверо спортсменов, в числе которых инвалид по зрению. По пути в Северную столицу участники  возлагали венки к мемориалам в Ельце и Великом Новгороде. Также был организован ряд встреч с представителями молодежи, общественных организаций, СМИ, а также людьми с ограниченными возможностями здоровья", — пояснили в пресс-службе.

По ее данным, заключительные мероприятия проекта проходят 22-24 июня на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга, где участники почтят память липчан, защищавших блокадный Ленинград.

Акции памяти, прошедшие в день начала Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ день начала Великой Отечественной войны люди, живущие теперь в разных странах мира, отдают дань памяти бойцам, погибшим на полях сражений самой кровопролитной войны в истории человечества.Участники патриотической акции Вахта памяти. Вечный огонь - 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В день начала Великой Отечественной войны люди, живущие теперь в разных странах мира, отдают дань памяти бойцам, погибшим на полях сражений самой кровопролитной войны в истории человечества.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве в ночь на 22 июня в 26 раз прошла патриотическая акция "Вахта памяти", во время которой молодые люди из разных общественных организаций вместе с ветеранами войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.Участник патриотической акции Вахта памяти. Вечный огонь - 2017 перед возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве в ночь на 22 июня в 26 раз прошла патриотическая акция "Вахта памяти", во время которой молодые люди из разных общественных организаций вместе с ветеранами войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа установленных в Александровском саду экранах во время акции "Вахта памяти" транслировались кадры военной хроники, а в 4 утра прозвучал голос Юрия Левитана.Участники патриотической акции Вахта памяти. Вечный огонь - 2017 перед возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На установленных в Александровском саду экранах во время акции "Вахта памяти" транслировались кадры военной хроники, а в 4 утра прозвучал голос Юрия Левитана.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТакже в ночь на 22 июня, на Крымской набережной в Москве в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли инсталляцию из 1418 свечей.Участник патриотической акции Линия памяти на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Также в ночь на 22 июня, на Крымской набережной в Москве в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли инсталляцию из 1418 свечей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМероприятие проходило в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий мог зажечь свечу в память о важном для его семьи дне войны. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.Участники патриотической акции Линия памяти зажигают свечи на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мероприятие проходило в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий мог зажечь свечу в память о важном для его семьи дне войны. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ память о погибших на фронтах войны тысячи "волонтеров Победы" со всех уголков страны 22 июня проводят Всероссийскую акцию "Свеча памяти".Посетители на торжественной церемонии зажжения Свечи Памяти, посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне в зале Памяти и Скорби Музея Победы в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В память о погибших на фронтах войны тысячи "волонтеров Победы" со всех уголков страны 22 июня проводят Всероссийскую акцию "Свеча памяти".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо традиции акция стартовала на Дальнем Востоке, затем свечи памяти зажгли на Камчатке, в Сибири, на Урале и закончилась церемония в музее Победы на Поклонной горе в Москве. 22 июня здесь может зажечь памятную свечу любой желающий.Торжественная церемония зажжения Свечи Памяти, посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне в зале Памяти и Скорби Музея Победы в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По традиции акция стартовала на Дальнем Востоке, затем свечи памяти зажгли на Камчатке, в Сибири, на Урале и закончилась церемония в музее Победы на Поклонной горе в Москве. 22 июня здесь может зажечь памятную свечу любой желающий.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкВ центре Бреста еще накануне памятной даты появился палаточный лагерь, в котором воссоздали мирную жизнь горожан перед войной.Участники исторической реконструкции, посвященной Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
Перейти в фотобанк
В центре Бреста еще накануне памятной даты появился палаточный лагерь, в котором воссоздали мирную жизнь горожан перед войной.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкВ ночь с 21 на 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием.Участники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
Перейти в фотобанк
В ночь с 21 на 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкЗрители, пришедшие в Брестскую крепость, принесли свечи в память о погибших в первые дни войны.Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
Перейти в фотобанк
Зрители, пришедшие в Брестскую крепость, принесли свечи в память о погибших в первые дни войны.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкВ 5 часов утра в крепости прошла масштабная реконструкция событий первых часов войны, в которой приняли участие более 500 реконструкторов из разных стран мира.Участники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
Перейти в фотобанк
В 5 часов утра в крепости прошла масштабная реконструкция событий первых часов войны, в которой приняли участие более 500 реконструкторов из разных стран мира.
© РИА Новости / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкПамятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в этот день прошли и в Кишиневе.Во время торжественной церемонии перезахоронения останков 62 красноармейцев на мемориале воинской славы Вечность в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в этот день прошли и в Кишиневе.
© РИА Новости / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкНа мемориале воинской славы "Вечность" прошла торжественная церемония перезахоронения останков 62-х советских воинов, погибших летом 1941 года при обороне Кишинева.Во время торжественной церемонии перезахоронения останков 62 красноармейцев на мемориале воинской славы Вечность в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
На мемориале воинской славы "Вечность" прошла торжественная церемония перезахоронения останков 62-х советских воинов, погибших летом 1941 года при обороне Кишинева.
© РИА Новости / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкОстанки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".Во время торжественной церемонии перезахоронения останков 62 красноармейцев на мемориале воинской славы Вечность в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Останки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".
/

Пресс-служба уточняет, что такие спортивные акции инициировал глава региона Олег Королев. Прошлым летом в Липецкой области в рамках реализации приоритетного проекта "Здоровый регион" состоялись несколько велопробегов. В каждом из них приняли участие тысячи велосипедистов  из всех муниципалитетов. В этом году также прошло несколько велопробегов.

С завершением велопробега "Маршрут Победы: Липецк-Санкт-Петербург" его участников поздравил глава Липецкой области.

"Участников велопробега Липецк-Санкт Петербург с финишем! Ребята, Вы–настоящие герои! Спасибо за продолжение добрых традиций! Так держать!", — написал Олег Королев на своей странице в Твиттере.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена