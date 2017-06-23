Липчане почтили память земляков велопробегом "Маршрут Победы" до Петербурга
11:0923.06.2017
(обновлено: 11:12 23.06.2017)
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ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Около 1,4 тысяч километров за 10 дней преодолели участники велопробега "Маршрут Победы: Липецк-Санкт-Петербург", посвященного памяти земляков-липчан, погибших на фронте во время Второй мировой войны и во время блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
"Власти области поддержали инициативу участников туристического клуба имени Евгения Смургиса о реализации этой патриотической акции. Велопробег стартовал 12 июня в Липецке, в нем приняли участие четверо спортсменов, в числе которых инвалид по зрению. По пути в Северную столицу участники возлагали венки к мемориалам в Ельце и Великом Новгороде. Также был организован ряд встреч с представителями молодежи, общественных организаций, СМИ, а также людьми с ограниченными возможностями здоровья", — пояснили в пресс-службе.
По ее данным, заключительные мероприятия проекта проходят 22-24 июня на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга, где участники почтят память липчан, защищавших блокадный Ленинград.
В день начала Великой Отечественной войны люди, живущие теперь в разных странах мира, отдают дань памяти бойцам, погибшим на полях сражений самой кровопролитной войны в истории человечества.
В Москве в ночь на 22 июня в 26 раз прошла патриотическая акция "Вахта памяти", во время которой молодые люди из разных общественных организаций вместе с ветеранами войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
На установленных в Александровском саду экранах во время акции "Вахта памяти" транслировались кадры военной хроники, а в 4 утра прозвучал голос Юрия Левитана.
Также в ночь на 22 июня, на Крымской набережной в Москве в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли инсталляцию из 1418 свечей.
Мероприятие проходило в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий мог зажечь свечу в память о важном для его семьи дне войны. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.
В память о погибших на фронтах войны тысячи "волонтеров Победы" со всех уголков страны 22 июня проводят Всероссийскую акцию "Свеча памяти".
По традиции акция стартовала на Дальнем Востоке, затем свечи памяти зажгли на Камчатке, в Сибири, на Урале и закончилась церемония в музее Победы на Поклонной горе в Москве. 22 июня здесь может зажечь памятную свечу любой желающий.
В центре Бреста еще накануне памятной даты появился палаточный лагерь, в котором воссоздали мирную жизнь горожан перед войной.
В ночь с 21 на 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием.
Зрители, пришедшие в Брестскую крепость, принесли свечи в память о погибших в первые дни войны.
В 5 часов утра в крепости прошла масштабная реконструкция событий первых часов войны, в которой приняли участие более 500 реконструкторов из разных стран мира.
Памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в этот день прошли и в Кишиневе.
На мемориале воинской славы "Вечность" прошла торжественная церемония перезахоронения останков 62-х советских воинов, погибших летом 1941 года при обороне Кишинева.
Останки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".
Пресс-служба уточняет, что такие спортивные акции инициировал глава региона Олег Королев. Прошлым летом в Липецкой области в рамках реализации приоритетного проекта "Здоровый регион" состоялись несколько велопробегов. В каждом из них приняли участие тысячи велосипедистов из всех муниципалитетов. В этом году также прошло несколько велопробегов.
С завершением велопробега "Маршрут Победы: Липецк-Санкт-Петербург" его участников поздравил глава Липецкой области.
"Участников велопробега Липецк-Санкт Петербург с финишем! Ребята, Вы–настоящие герои! Спасибо за продолжение добрых традиций! Так держать!", — написал Олег Королев на своей странице в Твиттере.
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