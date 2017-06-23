В парке “Фили” пройдут велосипедные соревнования

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В парке "Фили" 25 июня состоятся велосипедные соревнования VeloOlimp FeelPark Race, сообщает портал правительства Москвы. В программе мероприятия заезды в дисциплинах "Mini DH" (скоростной спуск с горы) и "Pump Track" (детская гонка на беговелах).

Посетители смогут поддержать участников взрослых заездов или привести ребенка для участия в детской гонке. Категории участников: 2-2,6 года, 2,6-3 года, 3-3,6 года, 3,6-4 года, четыре года, пять лет и старше. Тем, у кого нет собственного спортивного снаряжения, организаторы предоставят беговелы.

Для участия в детской гонке необходима предварительная регистрация.