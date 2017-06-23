Андреевскую набережную Москвы готовят к благоустройству

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На Андреевской набережной начаты подготовительные работы перед благоустройством по программе "Моя улица", сообщает портал правительства Москвы. Здесь заменят инженерные коммуникации и проложат подземную кабельную канализацию, в которую уберут воздушные провода. Перекрывать Андреевскую набережную для транспорта не планируют.

Временные ограничения для проезда буду введены на участке от улицы Сергея Капицы до Новоандреевского моста: в зависимости от участка работ перекрывать движение будут попеременно на одной полосе.

На тротуарах для безопасности пешеходов рабочие обустроили временные деревянные настилы. Сначала на набережной демонтируют старое мощение и асфальт, а затем инженерные службы города приступят к прокладке кабельной канализации.

Площадь тротуаров на Андреевской набережной увеличат почти на треть и вымостят их гранитной плиткой. Рядом засеют новые газоны. На проезжей части заменят асфальт и оборудуют велодорожки. Вдоль всей набережной установят новые фонари с энергосберегающими лампами.