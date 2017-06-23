Путин пожелал выпускникам не бояться своих амбиций и постановок сверхзадач

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал российским выпускникам не бояться своих амбиций и ставить себе сверхзадачи, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал", — говорится в обращении Владимира Путина к выпускникам российских школ.

Президент также отметил, что в этот особенный день выпускники прощаются "с замечательной, интересной, незабываемой школьной жизнью". "Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники", — добавил Путин.

"Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам!" — отметил президент.