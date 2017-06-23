Посетители "Москвариума" смогут покормить ручных карпов из бутылочек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посетители "Москвариума" на ВДНХ смогут поучаствовать в публичных кормлениях японских карпов кои, сообщает портал мэра Москвы. Кои недавно поселились в одном из бассейнов океанариума. Со второй половины июля гости смогут покормить 35 разноцветных карпов из специальных бутылочек с питательной смесью.

Открытый бассейн с кои установлен на нулевом этаже океанариума. Все 35 рыб имеют разную окраску — от золотисто-красной до бело-черной. Новых обитателей привезли в "Москвариум" из российских рыбоводческих питомников.

"Карпы уже прошли адаптационный период, привыкли к повышенному вниманию и без опаски подплывают к людям", — рассказали в пресс-службе океанариума.

Предполагается, что первое время посетители смогут кормить карпов бесплатно: каждому гостю выдадут специальный сосуд с кормом.