МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья могут организовывать экскурсии на мусороперерабатывающие заводы, сообщил журналистам министр экологии Московской области Александр Коган.

"Люди воспринимают современную инфраструктуру по переработке отходов как некий бак, из которого идёт труба и чёрный дым. Людям сложно воспринять, вплоть до того что мы готовы даже организовывать экскурсии на современные заводы, чтобы люди видели, как все организовано и что с экологией, с выбросами, чтобы люди смогли поговорить с теми, кто живёт рядом на протяжении 20 лет", — отметил Коган.

По его словам, властям Подмосковья предстоит проделать большой путь по формированию мнения граждан. "Нам нужно серьёзно поработать, так так публичные слушания идут сложно. Люди не верят в то, что есть современная инфраструктура и экологически безопасные заводы, которые стоят в чертах города, как, например, в Европе, Японии и современных странах", — подчеркнул Коган.