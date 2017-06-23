Тигренок Сайхан после тяжелого ранения в Приморье не потерял обоняние

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Тигренок Сайхан из Приморья, перенесший операцию после ранения браконьерами, не потерял обоняние, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и костей черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали.

"Четыре месяца спустя специалистам предстояло выяснить, насколько хорошо у тигра развито обоняние и не пропало ли оно вследствие травмы. Для этого в вольере, в котором хищник обитает со своей подругой, изъятой в Лазовском районе, установили камеру и запаховую метку. Тигра этот запах привлек, что свидетельствует о том, что с обонянием у него все в порядке", — говорится в сообщении.

Специалисты пришли к выводу, что реабилитация проходит успешно. По словам директора Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, скоро у Сайхана молочные зубы должны смениться на постоянные, по этому поводу у специалистов есть волнения, ведь травмы верхней челюсти могли повлиять на этот процесс.

Имя тигр получил путем общественного голосования в мае 2017 года. Если реабилитация Сайхана будет проходить удачно, то, предположительно, весной 2018 года, он будет выпущен в дикую природу.