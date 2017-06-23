Автосеконд-хенд: какие сюрпризы ждут второго владельца Toyota Corolla XI

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля покупатели подходят тщательней, чем к приобретению нового. Все логично: бывшая в употреблении машина даже после двух-трех лет эксплуатации обязательно проявит себя различными поломками и дефектами. РИА Новости начинает цикл материалов, в которых постарается помочь будущим автовладельцам обратить внимание на достоинства и недостатки разных моделей на рынке секонд-хенда.

Начнем мы c Toyota Corolla одиннадцатого поколения. В прошлом году модель обновили, а прежняя версия, выпускавшаяся с 2013 по 2016 годы, постепенно заполоняет интернет-площадки по продаже подержанных автомобилей, где пользуется особенным спросом.

Спустя время

Средняя цена Toyota Corolla XI составляет 780 тысяч рублей, разброс — от 650 тысяч до одного миллиона. Самые молодые машины стоят примерно 840 тысяч, а те, что постарше, в среднем оцениваются в 750 тысяч рублей. Принято считать, что японские автомобили надежны, и это в полной мере можно сказать о "Королле". Но в седане есть множество других недостатков, напрямую не связанных с прочностью и долговечностью.

Модели десятого поколения для России производились в Японии, но следующая генерация поставлялась уже из Турции. По качеству сборки у владельцев нареканий нет, но через пять-десять тысяч километров пробега в салоне все же появляются скрипы и "сверчки". Некоторые владельцы жаловались на посторонние звуки почти сразу после покупки автомобиля: "звучат" пластик на передней панели, подлокотники на дверях и сами двери, а также кнопки мультимедийной системы при нажатии.

Не решены проблемы с лакокрасочным покрытием — оно настолько тонкое, что любой камешек с дороги неминуемо оставит след в виде скола, а то и пробьет краску до металла. Если машину не били и не красили, то идеальным вариантом станет седан светлого оттенка, на котором царапины менее заметны. Кстати, все эти сколы надолго останутся в первозданном виде — ржавчина практически не образуется.

После обновления Toyota Corolla XI обзавелась модными светодиодными фарами в дорогих комплектациях, но на машинах до рестайлинга — безальтернативные галогенки. Светят они не очень хорошо, но хуже то, что почти сразу стекла начинают запотевать, а изнутри образуется характерный белый налет. Подержанная машина с чистыми как слеза фарами — первый признак недавней аварии.

Стоит обратить особое внимание на сиденья. Примерно за год ежедневной эксплуатации наполнитель внутри них теряет форму, из-за чего сидеть на таких креслах становится некомфортно. Некоторым владельцам удается решить эту проблему по гарантии, но, как сказали РИА Новости в нескольких неофициальных сервисах, наполнитель заменяют на точно такой же, поэтому служит он снова недолго. Аналогичная проблема есть не только у Corolla, но и у старшего седана Camry.

Начиная с комплектации "Престиж", модель оснащалась электроприводом складывания наружных зеркал заднего вида. Если их корпуса хорошенько не продули после мойки при минусовых температурах, они заклинивают и даже проворачиваются. Проблема может всплыть не сразу, а ее решение обойдется в круглую сумму. По той же причине могут перестать проворачиваться личинки замков дверей и багажника.

Проблем с электрикой быть не должно. Стоит лишь проверить дверные замки, которые иногда перестают закрываться с брелока то на одной, то на другой двери. Сюрпризы может подкинуть и штатная мультимедийная система, которая со временем начинает выключаться и включаться сама по себе. За время существования Toyota Corolla XI некоторым владельцам пришлось столкнуться с сервисными кампаниями. В ходе одной из них заменялась прошивка приборной панели.

Техника

Почти 90% всех продаваемых Corolla в России оснащалось двигателем объемом 1,6 литра, и лишь немногие комплектовались 1,8- и 1,33-литровыми моторами.

Самый популярный агрегат 1.6 1ZR-FE и его более мощная модификация 1.8 2ZR-FE зарекомендовали себя хорошо. Конструктивно двигатели одинаковые: 4-цилиндровые 16-клапанные с регулировкой фаз газораспределения на обоих распределительных валах (Dual VVT-i). Первый выдает 122 л.с., а второй — 140 л.с., крутящий момент двигателей составляет 157 и 173 Нм соответственно.

Главная проблема этих моторов связана с выбором смазочных материалов: на заводе и сервисных станциях официальных дилеров заливают жидкое энергосберегающее масло 0W-20, из-за чего при активной, даже агрессивной езде его расход существенно увеличивается. Многие владельцы после окончания гарантийного срока или даже раньше самостоятельно меняли масло на более вязкое, поэтому при покупке нужно обязательно спросить у владельца, какую марку он выбрал.

Четырехцилиндровый двигатель 1NR-FE объемом 1329 кубических сантиметров (99 л.с. и 128 Нм) вполне надежен и нареканий не вызывает, но найти машину с таким мотором крайне сложно. К тому же такие машины продавались только в базовой комплектации и только с механической коробкой передач, поэтому существенно проигрывают автомобилям с двумя другими моторами.

Ручная 6-ступенчатая коробка передач прослужит долго без дополнительных вложений. Место устаревшего 4-ступенчатого "автомата" на Toyota Corolla XI занял вариатор MultiDrive S с семью виртуальными передачами — машин с такой трансмиссией более 60%. Этот узел для Toyota производит японская компания Aisin, и пока проблем с надежностью у него также нет.

Чего не скажешь о суппортах передних колес. Буквально в самом начале эксплуатации (примерно к десяти тысячам километрам пробега) со стороны передней подвески начинают доноситься характерные постукивания. Виноваты направляющие суппортов, которые приходится либо смазывать, либо вовсе заменять. Аналогичные звуки также могут свидетельствовать о люфте промежуточного вала в механизме рулевого управления.

Резюме

Toyota Corolla XI не доставит больших хлопот владельцу: несмотря на нежный возраст модели, ее конструкция остается простоватой и оттого надежной — с подавляющим большинством неполадок всегда получится доехать до сервиса. Многие изъяны можно выявить самостоятельно при внимательном визуальном изучении автомобиля. Не будет лишним совершить пробную поездку и прислушаться к посторонним звукам, а также расспросить владельца о типе масла, которое он использовал для двигателя, и ознакомиться с сервисной книжкой, в которой, помимо сведений о плановом техобслуживании, будут указаны все обращения по гарантии.