В Югре стартовала акция "Макулатура, сдавайся!"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн – РИА Новости. Проект по приему вторсырья "Макулатура, сдавайся!" в поддержку детских экологических организаций стартовал в Югре, уже собрано 5 тонн вторсырья, сообщили РИА Новости в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Цель акции – вовлечь в экологическое воспитание и просвещение молодежь, детские экологические организации. "Макулатура, сдавайся!" пройдет в рамках основных мероприятий Года экологии в 2017 году в Югре, утвержденных правительством округа и в рамках XV Международной экологической акции "Спасти и сохранить".

"В Сургутском районе ученики средней общеобразовательной школы № 1 Белый Яр организовали настоящий "бумажный бум" и сдали в лесничество более 1,5 тонн бумаги. Ребята из Нижнесортымской школы поддержали инициативу своих коллег из Белого Яра и собрали свыше 300 килограмм вторсырья", — рассказали в департаменте.

Там пояснили, что акция проводится в Год экологии и призвана привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а сбор макулатуры позволит сберечь от вырубки лесной массив.

"Существует проблема по тому, куда передавать макулатуру и где ее перерабатывать. У нас есть мощности, это не сложная технология, но нужно организовать процесс сбора макулатуры. По предложению губернатора Югры Натальи Комаровой нас включили в этот проект, чтобы собранную макулатуру мы принимали и перерабатывали, как свою и отправляли на использование. И, таким образом, нашли возможность финансировать молодежные детские экологические движения", — пояснила начальник управления экологической безопасности и природопользования компании "Сургутнефтегаз" Любовь Малышкина.

Она добавила, что в настоящее время прорабатывается механизм оплаты работы детских экологических организаций и инвестиции в этот проект со стороны компании составили около 200 тысяч рублей.

"Сумма небольшая, но это первый опыт. Думаю, что реально собрать газеты, журналы и другую ненужную бумагу в объеме даже 100 тонн. Это важная миссия не только по сбору макулатуры, но и для того, чтобы молодые экологи понимали, что их труд не напрасен, они нужны, и чтобы они смогли получить какую-то копейку на поддержку своей экологической деятельности", — добавила она.

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