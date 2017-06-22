В КЧР пройдет IV Северо-Кавказский гражданский форум "Архыз-XXI"

ЧЕРКЕССК, 22 июн – РИА Новости. Около 250 представителей некоммерческих организаций, СМИ, органов власти и экспертного сообщества примут участие в IV Северо-Кавказском гражданском форуме "Архыз XXI", который откроется 12 июля на курорте "Архыз", сообщает пресс-служба главы КЧР.

Тема форума — "Коммуникации в сфере НКО: Диалог с властью". Участники обсудят механизмы повышения эффективности деятельности некоммерческих организаций, а также создание канала коммуникаций и сбора обратной связи от представителей некоммерческого сектора. В рамках форума также пройдут культурные и экскурсионные программы.

"Эксперты расскажут на форуме о социальном проектировании, особенностях правового регулирования НКО, финансах и налогообложении, поиске финансирования, доступе некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. Отдельный блок составят обучающие программы по связям с общественностью, взаимодействию с органами государственной власти и маркетингу в социальных сетях в сфере НКО", — пояснили в пресс-службе.

Форум организован "Центром современной кавказской политики "Кавказ" при поддержке полпредства президента России в СКФО и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

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