Нарышкин выразил соболезнования родным разведчика Дроздова

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин выразил соболезнования родным скончавшегося легендарного советского разведчика, заместителя начальника Первого главного управления (ПГУ) — начальника управления нелегальной разведки ПГУ Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР, основателя спецназа "Вымпел" Юрия Дроздова.

Дроздов скончался в минувшую среду на 92-м году жизни.

"От нас ушел замечательный человек высоких нравственных качеств, подлинный патриот своей страны, являвший собой пример беззаветного и бескомпромиссного служения российского офицера главной цели — защите Отечества. На всех этапах своей служебной деятельности он был на острие атаки, c его именем связаны многие события, имевшие решающее значение для нелегальной разведки и Службы в целом, его воспитанники достойно выполняли и выполняют свой воинский долг во многих странах мира", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте СВР.

"Уйдя в отставку, Юрий Иванович до последних лет жизни сохранял ясный и аналитический ум. В своих многочисленных книгах и статьях он стремился внести посильный вклад в формирование правильного понимания процессов, происходящих в нашем обществе и мире в период становления новой России, и поиск путей решения стоящих перед разведкой задач", — отмечается в телеграмме.

Нарышкин заверил родных покойного, что "коллектив Службы навсегда сохранит память о выдающемся разведчике и патриоте нашей страны Юрии Ивановиче Дроздове".

Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Участвовал в Великой Отечественной войне, Победу встретил в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в КГБ и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Он принимал непосредственное участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Дроздов был участником афганских событий. Он являлся инициатором создания и руководителем разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел", предназначенного для проведения операций за границей в так называемый особый период.