Акция "Свеча памяти": рязанцы из 500 лампад составили надпись "Я помню"

РЯЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Жители Рязанской области — участники акции "Свеча памяти", составили из пятисот лампад надпись "Я помню" в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона Николая Любимова.

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. В более чем 80 государствах мира проходят акции в память о погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

По словам собеседника агентства, акция в память о начале Великой Отечественной войны началась в 4 утра на Скорбященском мемориальном комплексе Рязани. В ней приняли участие более пятисот человек — ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных общественных объединений, студенты ВУЗов и ССУЗов региона. Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу.

В пресс-службе добавили, что у центрального монумента на площади Победы в Рязани состоялось возложение гирлянд воинской славы к Вечному огню, был дан оружейный салют и запущены белые воздушные шары в память о погибших. По площади торжественным маршем прошли курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а курсанты военных вузов с портретами рязанцев — Героев Советского Союза образовали строй в форме пятиконечной звезды, напомнив таким образом о подвигах земляков.

"Более трехсот тысяч рязанцев ушли на фронт, половина из них не вернулась с полей сражений. Свыше трехсот жителей Рязанской области стали Героями Советского Союза — это больше, чем в каком-либо другом регионе страны. Очень важно, что акция "Свеча памяти" привлекла много молодежи. Это значит, что молодое поколение помнит о подвиге отцов и дедов и благодарно им за то, что мы сегодня живем и трудимся в свободной стране", — сказал глава региона Николай Любимов.

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