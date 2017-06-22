Закроют завтра: Путин обсудил с чиновниками ликвидацию свалки в Балашихе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину пришлось лично разбираться в ликвидации свалки в подмосковной Балашихе, куда областные власти планировали еще полтора года вывозить мусор: полигон твердых бытовых отходов закроют с 23 июня.

В ходе своей прямой линии Путин 15 июня заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.

Вчера, сегодня, завтра

Накануне министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал журналистам, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, рекультивация начнется в январе 2019 года. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, по его словам, нужно семь-восемь месяцев.

К теме свалки президент в четверг обратился в ходе совещания с членами кабмина. Донской рассказал на встрече, что строительство домов в Балашихе недалеко от свалки в самом начале не нарушало норм.

Прежде, чем дать слово Донскому, Путин задал вопрос, кто дал разрешение на строительство жилых домов вблизи свалки в подмосковной Балашихе.

"Я хочу понять, кто же все-таки дал разрешение на строительство там, в Московской области? Сергей Ефимович (Донской), есть у вас эта информация? Нельзя сказать, что люди там самозахватом землю заняли и самостоятельно в нарушение норм там что-то построили? Это же многоквартирные дома, правильно? Многоэтажные", — спросил президент.

По словам Донского, в 2003 году была установлена санэпидемзона этой свалки, которая составила 500 метров, строительство домов происходило за этой зоной. "Мы разговаривали с руководителем Роспотребнадзора с точки зрения уточнения и оценки тех рисков, которые по этой свалке существуют, но по их уверениям, строительство этих домов, которое было согласовано несколько лет назад, не нарушало все эти нормы. На сегодняшний день по законодательству такая ситуация", — добавил глава Минприроды.

"Нормы не нарушало, а жить невозможно там", — отметил в свою очередь президент РФ.

После замечания Путина Донской продолжил свой доклад. "Мы договорились о следующих действиях. Во-первых, что касается свалки в Кучино, так ее называют. Мы договорились с губернатором, что они принимают решение о закрытии свалки с 2019 года, но с учетом строительства новых объектов, потому что это очень важно с той точки зрения, что очень большой объем нагрузки, который поступает из Москвы, в Московскую область, соответственно необходимо будет строить новые полигоны, чтобы размещать все эти отходы", — сказал Донской.

"Вам спасибо за то, что все это рассказали, это все очень интересно и важно, без всяких сомнений. Это большая работа и эта проблема нарастала десятилетиями. Еще с советских времен некоторые свалки создавались. Это все понятно, это требует большой системной работы, к сожалению для нас", — сказал Путин.

"Вы сказали, что нельзя найти собственников. Ну мы в этом и виноваты. Как же мы тогда выстраивали работу, что даже собственников найти не можем", — отметил он.

Как отметил глава государства, рассказ Донского малопонятен.

"Я, как представитель тех людей, которые задавали вопросы мне. Как жить в таких условиях? Вы мне как представителю этих людей, которые живут рядом с этой помойкой, скажите: когда будет закрыта эта свалка, которая жить не дает им и детям. Когда она будет закрыта и что это будет такое, как это будет происходить. Вот конкретно", — сказал Путин.

Донской, в свою очередь, рассказал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил закрыть свалку в 2019 году, в 2017 году начнется проектирование рекультивации этой свалки и в 2018 году начнутся предварительные работы. "Подождите. Скажите мне, пожалуйста, что конкретно нужно будет сделать с этой свалкой. Она будет ликвидирована? Что с ней будет происходить? Я хочу для себя понять… Про сроки мы сейчас поговорим. Что конкретно сделано должно быть?" – сказал президент.

Донской ответил, что должны быть проведены оценки состояния этой свалки, которые ведутся сейчас.

"Оценки чего?" — спросил Путин.

"Состояния, во-первых геологии этой свалки, плюс ко всему состояния свалки с точки зрения тех отходов, которые там есть, это необходимо будет для проектирования", — ответил Донской.

"Следующий шаг какой?" — спросил Путин.

Донской ответил, что будет подготовлен проект для рекультивации свалки, он пройдет экологическую экспертизу, после чего губернатор должен будет обратиться в правительство в том числе для включения этой свалки в реестр ликвидации прошлого ущерба. "После этого будет начата уже ликвидация, с 2019 года", — сказал Донской.

"Ликвидация? А что, до 2019 года туда будут мусор свозить?" — спросил Путин.

"Владимир Владимирович, эта свалка на самом деле не входила в список полигонов, который должен ликвидироваться", — сказал Донской.

"Не важно, входила она или не входила. Я спрашиваю другое. До этого времени туда будут вывозить мусор?" — спросил Путин.

Донской ответил, что на данный момент не принято решения о закрытии свалки с сегодняшнего дня.

Многократное ускорение



Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону ТБО "Кучино" в Балашихе, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. "Вот послушайте меня. Чтобы (губернатор Московской области Андрей) Воробьёв меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Документы, которые должны быть подготовлены — я не хочу здесь заниматься вещами, которые невозможны к исполнению — должны быть подготовлены в самые короткие сроки, я имею в виду вот эту экспертизу: геологию, состав вот этого мусора и так далее", — сказал Путин, обращаясь к Донскому.

Президент подчеркнул, что не знает, "за какое время самое короткое это можно сделать", но через месяц он спросит, "что сделано", с Донского и с Воробьёва.

"Третье. Вы сказали, что он (Воробьев — ред.) должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что написал. К концу дня она точно будет, эта заявка", — добавил президент.

Путин сказал, что ликвидация свалки в Балашихе может быть профинансирована из резервного или президентского фондов, контролировать вопрос поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву. "У нас есть 5,4 миллиарда (рублей), которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Еще 1,5 миллиарда уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже 7 миллиардов рублей почти что. Поэтому используйте эти деньги, если нужно, попросим Минфин или можно даже из Резервного фонда правительства, из моего Резервного фонда выделить какие-то деньги, они у нас есть там и отфинансировать начало работ", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "самым оперативным образом нужно решить вопрос о том, откуда будет складироваться (мусор), где-то в другом месте, вдали от мест постоянного проживания людей".

"Я хочу, чтобы администрация зафиксировала это сегодня в качестве поручения. Дмитрий Анатольевич (Медведев), вас прошу взять под контроль и довести до конца", — заключил Путин.

Сразу после этого Донской поручил Росприроднадзору начать процедуру отзыва лицензии у компании, владеющей полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино", на котором расположена свалка в подмосковной Балашихе.

После пресс-служба правительства Московской области сообщила со ссылкой на слова Воробьева, что полигон твердых бытовых отходов в подмосковной Балашихе закроют с 23 июня.

В Балашиху уже выехал министр экологии Подмосковья Коган, который накануне озвучил сроки закрытия полигона в полтора года.