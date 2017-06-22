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Общество

Закроют завтра: Путин обсудил с чиновниками ликвидацию свалки в Балашихе

17:4222.06.2017
(обновлено: 17:47 22.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ. 22 июня 2017Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину пришлось лично разбираться в ликвидации свалки в подмосковной Балашихе, куда областные власти планировали еще полтора года вывозить мусор: полигон твердых бытовых отходов закроют с 23 июня.

В ходе своей прямой линии Путин 15 июня заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.

Вчера, сегодня, завтра

Александр Коган. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр экологии Подмосковья прибыл в Балашиху по вопросу о закрытии свалки
Накануне министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал журналистам, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, рекультивация начнется в январе 2019 года. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, по его словам, нужно семь-восемь месяцев.

К теме свалки президент в четверг обратился в ходе совещания с членами кабмина. Донской рассказал на встрече, что строительство домов в Балашихе недалеко от свалки в самом начале не нарушало норм.

Прежде, чем дать слово Донскому, Путин задал вопрос, кто дал разрешение на строительство жилых домов вблизи свалки в подмосковной Балашихе.

"Я хочу понять, кто же все-таки дал разрешение на строительство там, в Московской области? Сергей Ефимович (Донской), есть у вас эта информация? Нельзя сказать, что люди там самозахватом землю заняли и самостоятельно в нарушение норм там что-то построили? Это же многоквартирные дома, правильно? Многоэтажные", — спросил президент.

По словам Донского, в 2003 году была установлена санэпидемзона этой свалки, которая составила 500 метров, строительство домов происходило за этой зоной. "Мы разговаривали с руководителем Роспотребнадзора с точки зрения уточнения и оценки тех рисков, которые по этой свалке существуют, но по их уверениям, строительство этих домов, которое было согласовано несколько лет назад, не нарушало все эти нормы. На сегодняшний день по законодательству такая ситуация", — добавил глава Минприроды.

"Нормы не нарушало, а жить невозможно там", — отметил в свою очередь президент РФ.

Сергей Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Донской поручил отозвать лицензию у компании, владеющей свалкой в Балашихе
После замечания Путина Донской продолжил свой доклад. "Мы договорились о следующих действиях. Во-первых, что касается свалки в Кучино, так ее называют. Мы договорились с губернатором, что они принимают решение о закрытии свалки с 2019 года, но с учетом строительства новых объектов, потому что это очень важно с той точки зрения, что очень большой объем нагрузки, который поступает из Москвы, в Московскую область, соответственно необходимо будет строить новые полигоны, чтобы размещать все эти отходы", — сказал Донской.

"Вам спасибо за то, что все это рассказали, это все очень интересно и важно, без всяких сомнений. Это большая работа и эта проблема нарастала десятилетиями. Еще с советских времен некоторые свалки создавались. Это все понятно, это требует большой системной работы, к сожалению для нас", — сказал Путин.

"Вы сказали, что нельзя найти собственников. Ну мы в этом и виноваты. Как же мы тогда выстраивали работу, что даже собственников найти не можем", — отметил он.

Как отметил глава государства, рассказ Донского малопонятен.

"Я, как представитель тех людей, которые задавали вопросы мне. Как жить в таких условиях? Вы мне как представителю этих людей, которые живут рядом с этой помойкой, скажите: когда будет закрыта эта свалка, которая жить не дает им и детям. Когда она будет закрыта и что это будет такое, как это будет происходить. Вот конкретно", — сказал Путин.

Донской, в свою очередь, рассказал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил закрыть свалку в 2019 году, в 2017 году начнется проектирование рекультивации этой свалки и в 2018 году начнутся предварительные работы. "Подождите. Скажите мне, пожалуйста, что конкретно нужно будет сделать с этой свалкой. Она будет ликвидирована? Что с ней будет происходить? Я хочу для себя понять… Про сроки мы сейчас поговорим. Что конкретно сделано должно быть?" – сказал президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.Актер Юрий Стоянов в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГоворя об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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Донской ответил, что должны быть проведены оценки состояния этой свалки, которые ведутся сейчас.

"Оценки чего?" — спросил Путин.

Полигон бытовых отходов в Балашихе. Архивное фото
Свалку в Балашихе закроют 23 июня, пообещал губернатор Подмосковья
"Состояния, во-первых геологии этой свалки, плюс ко всему состояния свалки с точки зрения тех отходов, которые там есть, это необходимо будет для проектирования", — ответил Донской.

"Следующий шаг какой?" — спросил Путин.

Донской ответил, что будет подготовлен проект для рекультивации свалки, он пройдет экологическую экспертизу, после чего губернатор должен будет обратиться в правительство в том числе для включения этой свалки в реестр ликвидации прошлого ущерба. "После этого будет начата уже ликвидация, с 2019 года", — сказал Донской.

"Ликвидация? А что, до 2019 года туда будут мусор свозить?" — спросил Путин.

"Владимир Владимирович, эта свалка на самом деле не входила в список полигонов, который должен ликвидироваться", — сказал Донской.

"Не важно, входила она или не входила. Я спрашиваю другое. До этого времени туда будут вывозить мусор?" — спросил Путин.

Донской ответил, что на данный момент не принято решения о закрытии свалки с сегодняшнего дня.

Многократное ускорение

Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону ТБО "Кучино" в Балашихе, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. "Вот послушайте меня. Чтобы (губернатор Московской области Андрей) Воробьёв меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Документы, которые должны быть подготовлены — я не хочу здесь заниматься вещами, которые невозможны к исполнению — должны быть подготовлены в самые короткие сроки, я имею в виду вот эту экспертизу: геологию, состав вот этого мусора и так далее", — сказал Путин, обращаясь к Донскому.

Полигон Кучино в Балашихе. Архивное фото
© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Екатерина Широкова
В Минприроды прокомментировали строительство дома возле свалки в Балашихе
Президент подчеркнул, что не знает, "за какое время самое короткое это можно сделать", но через месяц он спросит, "что сделано", с Донского и с Воробьёва.

"Третье. Вы сказали, что он (Воробьев — ред.) должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что написал. К концу дня она точно будет, эта заявка", — добавил президент.

Путин сказал, что ликвидация свалки в Балашихе может быть профинансирована из резервного или президентского фондов, контролировать вопрос поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву. "У нас есть 5,4 миллиарда (рублей), которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Еще 1,5 миллиарда уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже 7 миллиардов рублей почти что. Поэтому используйте эти деньги, если нужно, попросим Минфин или можно даже из Резервного фонда правительства, из моего Резервного фонда выделить какие-то деньги, они у нас есть там и отфинансировать начало работ", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "самым оперативным образом нужно решить вопрос о том, откуда будет складироваться (мусор), где-то в другом месте, вдали от мест постоянного проживания людей".

"Я хочу, чтобы администрация зафиксировала это сегодня в качестве поручения. Дмитрий Анатольевич (Медведев), вас прошу взять под контроль и довести до конца", — заключил Путин.

Сразу после этого Донской поручил Росприроднадзору начать процедуру отзыва лицензии у компании, владеющей полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино", на котором расположена свалка в подмосковной Балашихе.

После пресс-служба правительства Московской области сообщила со ссылкой на слова Воробьева, что полигон твердых бытовых отходов в подмосковной Балашихе закроют с 23 июня.

В Балашиху уже выехал министр экологии Подмосковья Коган, который накануне озвучил сроки закрытия полигона в полтора года.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости, Инфографика
Ключевые слова "Прямой линии" с Владимиром Путиным
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