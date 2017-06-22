Министр экологии Подмосковья прибыл в Балашиху по вопросу о закрытии свалки

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган выехал в Балашиху, где находится полигон ТБО "Кучино", о необходимости ликвидации которого в четверг в ультимативной форме заявил президент России Владимир Путин.

"Министр (экологии – ред.) сейчас в Балашихе", — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону ТБО "Кучино" в Балашихе, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Вслед за этим пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на слова главы региона Андрея Воробьева сообщила, что полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе закроют с 23 июня, заявка на его рекультивацию будет подана в четверг.

При этом в среду министр экологии и природопользования Подмосковья Коган рассказал журналистам, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, рекультивация начнется в январе 2019 года. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, по его словам, было нужно 7-8 месяцев.