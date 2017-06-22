Бастрыкин призвал отстаивать правду о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в день Памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — призвал чтить подвиг героев и отстаивать правду о войне.

"Мы будем вечно чтить подвиг наших отцов и дедов, скорбеть о погибших и отстаивать правду о войне. Жертвы и утраты ничем не измерить. Поэтому мы должны всегда помнить о тех страшных днях и сделать все возможное, чтобы одна из самых трагических страниц в истории человечества никогда не повторилась", — написал глава ведомства на своей странице в Facebook.

Он отметил, что великое единение народа перед лицом общего врага в военные годы "позволило выстоять в смертельной борьбе, избавить мир от фашизма и спасти миллионы людских жизней".