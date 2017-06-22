В Москве во второй половине дня ожидаются гроза и сильный ветер

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в четверг.
В ведомстве предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
Спасатели настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, автомобили парковать в гараж и не оставлять их рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию на дорогах.