В Москве во второй половине дня ожидаются гроза и сильный ветер

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в четверг.

"По уточненной информации ФГБУ "Центральное УГМС", с 16.00-21.00 22 июня по городу Москве начиная с западных районов ожидается дождь, гроза, порывы западного, северо-западного ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Отмечается, что все это может привести к затору на дорогах, повреждению машин и травмированию людей. При грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, автомобили парковать в гараж и не оставлять их рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию на дорогах.