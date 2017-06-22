Донской поручил отозвать лицензию у компании, владеющей свалкой в Балашихе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил Росприроднадзору начать процедуру отзыва лицензии у компании, владеющей полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино", на котором расположена свалка в подмосковной Балашихе, сообщил журналистам представитель Минприроды РФ.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону ТБО "Кучино" в Балашихе, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.
В среду министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал журналистам, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, рекультивация начнется в январе 2019 года. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, по его словам, нужно семь-восемь месяцев.