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Общество

В Калининграде обсудили меры по борьбе с гибелью тюленей на побережье

16:1822.06.2017
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© Татьяна ЖироваТюлень. Архивное фотоТюлень. Архивное фото
© Татьяна Жирова

КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Калининградские власти провели рабочее совещание по вопросам выработки мер по предотвращению преступлений, связанных с убийством морских краснокнижных млекопитающих, в частности, тюленей, особое внимание уделили проблеме утилизации мертвых животных, сообщила пресс-служба правительства области.

Поводом для встречи послужили многочисленные обращения в управление Росприроднадзора по Калининградской области об обнаружении мёртвых тюленей на побережье Балтийского моря, в том числе на пляжах. Участие в совещании приняли главы прибрежных муниципалитетов, представители регионального министерства природы и экологии, управлений Росприроднадзора и Россельхознадзора, национального парка "Куршская коса" и калининградского зоопарка.

"По информации управления Росприроднадзора по Калининградской области, на телах мертвых тюленей имеются битые, колотые, огнестрельные раны, что указывает на насильственную смерть. На данный момент на территории национального парка "Куршская коса" на пляже находятся три тела животных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что регион впервые столкнулся с такой проблемой. Ее решение не прописано в природоохранном законодательстве. Однако принимать экстренные меры по утилизации тел тюленей решено из-за опасности возникновения очагов вирусных заболеваний.

"Мы разработали порядок, каким образом муниципалитет совместно с ветеринарной службой региона и представителями Росприроднадзора будут работать в случае возникновения подобных ситуаций. Теперь это будет происходить оперативно: в течение дня проблема будет решена, тела будут утилизированы", — сказал врио зампредседателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков, слова которого цитирует пресс-служба.

Тюлени занесены в Международную Красную книгу. В Балтийском море обитает три ценных вида. В 2015 году специалисты калининградского зоопарка выпустили памятку, как вести себя при обнаружении выброшенного на берег тюленя, чтобы не навредить животному и себе. В памятке говорится, что участившиеся случаи встреч людей с животными на побережье Балтийского моря связаны с увеличением их популяции. На берег животное выходит в рамках естественного процесса адаптации малышей к морской среде обитания.

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