В Тверской области захоронили останки погибшего в Эстонии красноармейца

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Захоронение останков бойца Красной Армии Сергея Бобрикова, переданных из Эстонии родственникам солдата, прошло в поселке Кесовая Гора Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии захоронения приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, племянница красноармейца Анна Бобрикова, председатель эстонского военно-исторического объединения "Фронт Лайн" Андрей Лазурин, а также ветераны, школьники и жители муниципалитета. Церемония началась возле Обелиска Победы в Кесовой Горе. Участники церемонии возложили цветы и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

"Сегодня со всеми воинскими и духовными почестями мы предаем земле останки красноармейца Сергея Сергеевича Бобрикова, сражавшегося за нашу Родину и погибшего в Эстонии в 1944-м году. Теперь родственники и жители Кесовогорского района могут поклониться герою", — цитирует пресс-служба Руденю.

Губернатор поблагодарил за помощь в передаче останков бойца на Родину посла России в Эстонской республике Александра Петрова, эстонских поисковиков, администрацию Кесовогорского района и тверских участников объединения "Поисковое движение России". После митинга состоялись панихида и захоронение бойца.

Останки Сергея Бобрикова, награжденного в годы Великой Отечественной войны медалью "За отвагу", были обнаружены эстонским военно-историческим клубом "Фронт Лайн". С просьбой оказать содействие в их передаче родным погибшего к губернатору обратились жители Кесовогорского района во время рабочей поездки Рудени в муниципальное образование в апреле этого года.

В День памяти и скорби, в Тверской области церемонии захоронения советских воинов также проходят в Андреапольском, Жарковском, Зубцовском, Пеновском, Ржевском, Торопецком районах. Земле будут преданы 215 солдат, погибших на тверской земле в боях за Отечество.

Организованная поисковая работа в Тверской области ведётся с 1988 года. За это время отряды из разных субъектов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

В 2017 году в бюджета Тверской области предусмотрено более 3,6 млн рублей на поддержку поисковых объединений.

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