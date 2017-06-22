Свалку в Балашихе закроют 23 июня, пообещал губернатор Подмосковья

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе закроют с 23 июня, заявка на его рекультивацию будет подана в четверг, сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на слова главы региона Андрея Воробьева.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону ТБО "Кучино" в Балашихе, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Как отметили в пресс-службе, в четверг Воробьевым во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха.

"Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон "Кучино" в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии (региона) А. Коган и глава Е. Жирков занимаются закрытием в данный момент", — сказал Воробьев.