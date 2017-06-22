RT покажет на ММКФ фильм, снятый в формате 360 градусов

Посетители в 3D очках у стенда телеканала RT на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Посетители в 3D очках у стенда телеканала RT на Российском инвестиционном форуме в Сочи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал RT первым из СМИ представит на VR-сессии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) документальный фильм, полностью снятый в формате 360 градусов. Посетители фестиваля смогут посмотреть картину в очках виртуальной реальности с 23 по 28 июня.

В документальном фильме "Бегущие за свободой" говорится о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа. Молодые люди тренируются среди руин, оставшихся после нескольких войн. По их словам, "паркур — это единственный способ почувствовать вкус свободы и преодолеть блокаду".

"Сектор Газа — крайне непростой регион, и мы были очень ограничены в выборе мест для работы. К тому же съёмки в формате 360 градусов намного сложнее, чем обычные. Несмотря на это, нам удалось снять фильм буквально за три дня", — рассказала автор и режиссёр картины Яна Ерлашова.

Помимо этой ленты канал представит видео проекта RT "Космос 360", подготовленное совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия".

В ноябре прошлого года RT показал уникальные кадры Земли в панорамном формате, снятые на борту МКС. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook (на английском языке), в YouTube, а также в приложениях RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).