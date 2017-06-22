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Общество

В Твери несколько тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

15:4522.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей. Архивное фотоЦеремония зажжения свечей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несколько тысяч жителей Тверской области приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Как давали отпор врагу 22 июня 1941 года
В память о погибших была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы к Обелиску и Вечному огню. Затем митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил в храме Михаила Тверского литию по погибшим в годы войны.

Также в Твери у Обелиска Победы прошла патриотическая акция "Памяти павших будьте достойны", посвященная 76-й годовщине со дня начала Великой отечественной войны.

"В этот день, 76 лет назад началась самая кровопролитная война в истории человечества. Наша страна в одночасье сменила мирный труд на военное дело. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт, чтобы отстоять свободу и независимость Родины, чтобы обеспечить наше будущее и сохранить жизнь на нашей земле", — сказал принявший участие в акции глава региона Игорь Руденя.

Акция "Свеча памяти" проводится в Твери в пятый раз.

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Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
© РИА Новости / Казимир ЛишкоПерейти в фотобанкЗа первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНа следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОдновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкГосударственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкИз 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.Беженцы идут по дороге
© РИА Новости / Михаил Филимонов
Перейти в фотобанк
Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкАрмия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.Семья уходит из родного дома
© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в фотобанк
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкКроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкФинляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.Выпускники Военной Академии им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанк27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.Великая Отечественная война 1941-1945гг. 22 июня 1941г. Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
© РИА Новости / Георгий Зельма
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27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкС 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
© РИА Новости
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С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ЕгоровПерейти в фотобанкОдной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
© РИА Новости / Анатолий Егоров
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Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкОборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке
© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в фотобанк
Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / В. ЛогиновичПерейти в фотобанкПервоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.Зенитчики обороняют небо столицы
© РИА Новости / В. Логинович
Перейти в фотобанк
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкБитва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.Цветы раненным бойцам в московском госпитале
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.
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