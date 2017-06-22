В Твери несколько тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несколько тысяч жителей Тверской области приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

В память о погибших была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы к Обелиску и Вечному огню. Затем митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил в храме Михаила Тверского литию по погибшим в годы войны.

Также в Твери у Обелиска Победы прошла патриотическая акция "Памяти павших будьте достойны", посвященная 76-й годовщине со дня начала Великой отечественной войны.

"В этот день, 76 лет назад началась самая кровопролитная война в истории человечества. Наша страна в одночасье сменила мирный труд на военное дело. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт, чтобы отстоять свободу и независимость Родины, чтобы обеспечить наше будущее и сохранить жизнь на нашей земле", — сказал принявший участие в акции глава региона Игорь Руденя.

Акция "Свеча памяти" проводится в Твери в пятый раз.

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