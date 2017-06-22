Блошиный рынок заработает в Музее Москвы 25 июня

Посетители на блошином рынке, расположенном на территории Музея Москвы. Архивное фото

Посетители на блошином рынке, расположенном на территории Музея Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Во внутреннем дворе Музея Москвы 25 июня откроется традиционный городской блошиный рынок, сообщает портал правительства Москвы. Он будет посвящен акции "Народный музей фестиваля", приуроченной к 19 Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года.

Перед гостями выступят певица Ксения Рубан и группа Kimbata. Они исполнят песни советской молодежи и музыку африканских мегаполисов 1960-1970-х годов.

Рынок будет работать с 11:00 до 18:00.

6 июня в Музее Москвы начался сбор экспонатов с фестивальной символикой разных лет. Они будут представлены на выставке, которая откроется 1 августа.