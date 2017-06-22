МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предложение по созданию алиментного фонда в России не поддержал Минфин и другие заинтересованные ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
"Предложение по созданию алиментного фонда не было поддержано заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России", — сообщили в министерстве.
Для материальной поддержки детей, не получающих алименты из-за того, что неизвестно где находится их родитель, Минюстом был предложен другой инструмент. А именно, разработан законопроект, о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим, когда розыск такого должника оказался безрезультатным, а все меры по его розыску исчерпаны.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила создать в России государственный алиментный фонд, благодаря которому появится возможность эффективнее взыскивать средства с родителей-должников, не выплачивающих алименты.