МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предложение по созданию алиментного фонда в России не поддержал Минфин и другие заинтересованные ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

В Минюсте сообщили, что проработать меры обеспечения регулярности выплат алиментов, в том числе посредством создания государственного алиментного фонда, ранее поручил президент России в 2013 году.

"Предложение по созданию алиментного фонда не было поддержано заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России", — сообщили в министерстве.

Для материальной поддержки детей, не получающих алименты из-за того, что неизвестно где находится их родитель, Минюстом был предложен другой инструмент. А именно, разработан законопроект, о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим, когда розыск такого должника оказался безрезультатным, а все меры по его розыску исчерпаны.

"Принятие соответствующего законопроекта позволит обеспечить своевременную защиту прав детей на получение пенсии по случаю потери кормильца в случае признания судом такого должника безвестно отсутствующим", — заявили в Минюсте.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила создать в России государственный алиментный фонд, благодаря которому появится возможность эффективнее взыскивать средства с родителей-должников, не выплачивающих алименты.